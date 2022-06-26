南加內陸小學生遭霸凌 鉛筆刺進膝蓋受感染需手術

遭霸凌的小學生弗勞瑞斯。（募款網站）

據南加內陸媒體報導，河濱縣科洛那市（Corona）一名小學二年級學生，日前因遭同學霸凌 ，對方還將鉛筆刺傷受害者膝蓋。

時間發生在5月間。受害者是科洛那牧場小學二年級學生，八歲孩童弗勞瑞斯（Carter Flores）。他的家庭律師Michael Jeandron表示，因受到傷害，受害者髖骨骨折，導致感染。受害者母親表示，這是本學年，在她兒子身上發生的第三起霸凌事件。實際上，在此之前，學校一直存在霸凌行為，包括嘲笑、傷害性侮辱、騷擾等。受害者已經在Loma Linda大學兒童醫院治療。

律師表示，當弗勞瑞斯要坐到地毯上時，施暴者用手牢牢抓住鉛筆，然後筆尖就刺傷了弗勞瑞斯的膝蓋。

事件發生後，科洛那-諾可學區 對此進行調查，認為是一場事故，是學生跌倒後偶然被鉛筆刺傷。學區發言人還表示，偶發事故，並非霸凌或有意傷害。而且學生受傷後，立即送往學校醫護室，得到妥善包紮及處理。

科洛那市警局發言人表示，由於事件雙方都是未成年孩童，不會受到任何刑事指控。

據稱，受害者弗勞瑞斯於5月28日接受了二次手術 ，以治療從膝蓋開始到臀部的感染。他的家人還在募款網站GoFundMe為治療費用籌集資金，目前已經募集超過1萬5000元，目標是2萬5000元。他在6月5日出院返家，由媽媽照顧，