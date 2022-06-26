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洛縣華人聚居城市發生命案 男子屍體在酒店中被找到

記者邵敏／羅斯密報導
洛杉磯縣華人聚居城市羅斯密 6 月 25 日發生一起兇殺案件。(Getty Images)
洛杉磯縣華人聚居城市羅斯密 6 月 25 日發生一起兇殺案件。(Getty Images)

洛杉磯華人聚居城市羅斯密（Rosemead）6月25日發生一起兇殺案件，死者是一名成年男性，相關媒體報導指出，男子屍體是在 Doubletree 酒店被找到，目前案件正在調查之中。

洛杉磯縣警察局（LASD）的兇殺案調查人員正在對這起案件進行偵查，兇殺案發生在 25 日（周六）下午 3 時 20 分左右，案發地點位於羅斯密的蒙地貝婁大道（Montebello Boulevard）800 號街區附近。根據 CBS2 報導，被害男子的屍體是在羅斯密市的 Doubletree 酒店被發現。

LASD警官 Veronica Fantom 表示，男子在現場宣布死亡。在通知他的家屬之前，被害人的名字及個人信息不便透露。 LASD尚未公佈死因，也未說明受害者是否有任何明顯的傷口。

因為案發在華人聚居城市，被害男子是否為亞裔，究竟是什麼原因導致酒店內發生一起兇殺案件，記者致電洛縣警局詢問相關信息，截至發稿前尚未得到回覆，案發地點 Doubletree 酒店對於此案件也不做任何評論。

任何知道此案信息的人，可以聯繫 LASD的兇殺案部門，電話是 (323) 890-5500；希望匿名提供信息者，可以通過 P3tips 移動應用程序，或 lacrimestoppers.org 撥打 1-800-222-TIPS (8477) 聯繫洛杉磯地區滅罪熱線。

被害男子的屍體是在羅斯密市的 Doubletree 酒店被發現。（谷歌地圖）
被害男子的屍體是在羅斯密市的 Doubletree 酒店被發現。（谷歌地圖）

洛杉磯 華人 警察

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