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華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

本報記者/洛杉磯報導
義大利羅馬鬥獸場的凱旋門，到處人滿為患，太陽很烈，小心中暑。（李先生提供）
義大利羅馬鬥獸場的凱旋門，到處人滿為患，太陽很烈，小心中暑。（李先生提供）

眼下不少國家對待疫情都實行「放開」政策，加之暑期旅遊旺季到來，不少華人紛紛組團出國旅遊，舒緩疫情下長時間枯燥的生活。雖然華人總體來說十分注重防疫，但是要去一些疫情嚴重的國家旅遊，就必須要有面臨被感染風險的認知。

本報21日報導一華資旅遊團在歐洲旅遊出現不少人染疫現象，甚至有打了第二針加強針的人仍中招。有同遊讀者李先生（匿名）回憶起這次旅遊，很有感慨。李先生表示，此次旅遊團的人員分別來自洛杉磯、紐約還有加拿大，總共上百人，大家集合後乘坐同一航班前往歐洲。起初因為同遊者都是華人居多，很多人也是完全接種疫苗後才敢出國旅遊，大家比較放鬆警惕。然而看似輕鬆的旅行，卻因為中途傳來同行者有確診病例，變得緊張起來，之後更一發不可收拾，出現了人傳人現象。

李先生說，這次旅行團共有三輛大巴，其中一輛的染疫現象嚴重，不少旅客在同一輛車上出現咳嗽、發燒等症狀，一時間也是激起同行者恐慌。加之有不少旅客不認真戴口罩，車上也沒有消毒措施，雖然大家互相提醒，但是組團旅遊就避不開很多人在密閉空間的集體活動。比如旅遊團會安排團餐，上百個人在一起吃飯，就容易出現傳染現象。還有旅館的住宿通常也是安排雙人間，有些單人旅客就會被安排一起併房，大大增加了染疫風險。

法國巴黎鐵塔，李先生買了票，由於人太多了沒能上去。（李先生提供）
法國巴黎鐵塔，李先生買了票，由於人太多了沒能上去。（李先生提供）

李先生表示，如果旅遊團和旅客之間相互配合防疫，可能事態不會這麼嚴重。一些旅客是會隨身攜帶自測盒來檢測的，但是也有不少旅客不願意檢測。因為歐洲對疫情管控比較鬆散，旅遊團表示也沒有權利要求大家檢測。大家也都是花了錢出來玩的，有一些確診患者因為怕影響之後的行程也刻意隱瞞。而且如果中途退團，旅遊團需要退還之後的費用。種種因素導致這次的事態變得愈發嚴重。

李先生說，之前報導的中途退團的那位大姐，因為確診後出現發燒症狀，在旅館併房也睡不好，無奈選擇停止這次旅行。大巴上的大面積染疫甚至還波及當地一個地陪導遊，他在確診後也退出了陪遊，但仍有些人確診了依舊堅持遊完旅程。其實這些都還算是幸運的，有一位確診者因為在醫院確診陽性後，當地政策要求他轉陰之後才能出院，導致他不能和其他旅客一起返美，還有可能搭上醫療費用，真的是「賠了夫人又折兵」。

德國科隆教堂。（李先生提供）
德國科隆教堂。（李先生提供）

李先生指出還好美國政府出台最新政策，12日之後不再需要航空旅客入境時提供搭機前24小時內的新冠陰性檢測證明，時間剛好在他們返美之前，否則這次可能會有大量確診者被滯留在歐洲，他們的返美之路就會出現大麻煩。

通過這次出國旅遊經驗，李先生希望呼籲近期有旅遊計畫的朋友，一定要提前做好防疫措施，最好能買旅遊保險，有備無患。近期出國旅遊的人數明顯暴增，旅途在外身體難免會因為環境地域等的變化，增加染病風險。雖然出行是自己的選擇，但還是要多方面考慮可能出現的安全隱患。

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檢測 疫情 華人

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