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感恩美國升旗禮遊園會 融入主流升華社會地位

記者王若然／聖蓋博報導
第八屆「感恩美國」各界代表大合照。（記者王若然／攝影）
第八屆「感恩美國」各界代表大合照。（記者王若然／攝影）

第八屆「感恩美國」升旗典禮暨健康園遊會於25日上午在聖蓋博市大劇院（Mission Play House）停車場隆重舉行。當天有慶祝國慶節的升旗和表彰退伍軍人的儀式，健康遊園會有50多個攤位，現場有歌舞表演，兒童繪畫比賽，幸運大抽獎等活動。

影音：記者王若然

當天娛樂節目非常豐富，有歌唱、民族舞蹈表演、徒步健走，健康義診園遊會，青少年繪畫比賽，免費派發動物氣球，還有免費禮物盒，上百張25元汽油卡幸運抽獎，最大獎是熱心贊助商提供的一輛優質二手汽車。

本屆「感恩美國」活動規模比往年更盛大，美國華人政治聯盟（IAPAC），亞美權益促進會（AAAA），聖蓋博希望獅子會（San Gabriel Hope Lions Club），希望中心（Hope Center），四個主辦單位共襄盛舉。

美國華人政治聯盟盧春雨主席表示，感恩美國升旗典禮活動是在美華人表達對第二家鄉的感謝之情。聯盟努力推動華裔美國人團結一致，積極有效的參與民主運作，提高華裔政治地位。聯盟在今年六月初選背書的12參選人中華裔超過半數，截至目前，其中九人晉級11月期中選舉，勝選率75%。

亞美權益促進會孫立清會長表示，AAAA一直致力爭取在美亞裔權益， 同時鼓勵亞裔參加選舉，服務社區，融入主流社會。七月四日是美國獨立日，也是全國普天同慶的日子，很高興一起來慶祝這個代表自由的節日。同時也向所有的退伍軍人表達謝意，並且表彰為保護自由、為國奉獻的退伍軍人。

聖蓋博希望獅子會丁言愉會長表示，「今年我身為聖蓋博市長，特別邀請聖蓋博希望獅子會及希望中心加入共同主辦擴大舉行。」他說，「感恩美國」慶祝美國國慶升旗典禮活動一直以来得到眾多華人社團的支持和主流社區的歡迎，更獲得民選官員的認同及各市政府的肯定。

希望中心會長周萍博士表示，希望中心一直坚持服務大眾的理想，希望通過慈善義診喚起華人及社區各族裔對自身健康维護的重視，展現希望中心深耕社區的永續關懷，建立健康領航守護者的聲譽，把愛心、服務熱忱與人文關懷带给更多有需要的華人和其他族裔民眾。

主辦單位邀請了眾多民選官員出席，包括國會眾議員趙美心、加州財務長馬世雲、加州眾議員方樹强、洛杉磯縣高院法官周本立、洛杉磯縣第一區縣政委員蘇麗絲的代表Frank Lu，洛杉磯縣估值官Jeffrey Prang代表Dara Smith 、 Robert Duarte；地方市府民選官員有聖蓋博市長丁言愉、市議員吳程遠、市議員Carina Rivera，蒙特利公園市長羅沛霆、市議員饒影凡、羅斯密市長勞朱嘉儀、阿罕布拉市議員Adele Andrade-Stadler等。

出席活動的社團有羅省中華會館、美國華人聯合總會、美國南加州華人華僑聯合會，美中工商聯合總會等。

第八屆「感恩美國」升旗典禮表彰退伍軍人。（記者王若然／攝影）
第八屆「感恩美國」升旗典禮表彰退伍軍人。（記者王若然／攝影）
第八屆「感恩美國」園遊會現場有50多個攤位，吸引不少民眾駐足。（記者王若然／攝影...
第八屆「感恩美國」園遊會現場有50多個攤位，吸引不少民眾駐足。（記者王若然／攝影）
第八屆「感恩美國」升旗典禮民選官員大合影。（記者王若然／攝影）
第八屆「感恩美國」升旗典禮民選官員大合影。（記者王若然／攝影）

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