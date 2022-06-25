曼哈坦灘市珠寶店昨晚遭持槍打劫

正在珠寶店搶劫的劫匪。（ABC7電視）

位於洛杉磯 縣曼哈坦灘（Manhattan Beach）的一間珠寶店24日傍晚發生搶劫事件，有約10餘名黑衣人洗劫珠寶店後駕車逃逸，目擊者用手機錄下了驚險一幕。目前劫匪在逃，當地警方向民眾徵集線索。

24日晚間約6時58分，曼哈坦灘警方接到報警電話，位於曼哈坦海灘路217號的珠寶店Pasha Fine Jewelry遭搶，有幾名嫌犯用錘子砸碎了櫥窗，搶走了多種珠寶類商品，其中至少三名劫匪帶有手槍。

有民眾錄下了這次搶劫過程，視頻中約有11名黑衣搶匪瘋狂擄掠店內珠寶，之後駕駛三輛車離開。

Hermosa Beach居民Skylar Weber接受Daily Breeze採訪時說，「我們看見八個劫匪跑出珠寶店，手裡提著盛有珠寶的大袋子。之後一男一女追出商店並找人報警。」Skylar Weber當時正在附近餐廳，她說，「這太瘋狂了，因為當時天還亮，附近有很多人。」

被搶劫的珠寶店Pasha Fine Jewelry位於商業圈，周圍有很多高檔商舖，距離海灘也只有一個街區距離。

曼哈坦灘市長Steve Napolitano說，「這不是針對某個人或商店的犯罪，這是針對我們整個社區的犯罪。光天化日下持武器在市中心搶劫可能會造成嚴重傷害和死亡。那些犯罪分子記住，警察 會不遺餘力追捕，送你們去監獄 。」他說曼哈坦灘市中心、商業區和居住區將會增加警力。

有任何線索的民眾可以聯繫辦案警員Ian Mikelson，電話310-802-5121。或者撥打曼哈坦灘市警局匿名熱線：310-802-5171。