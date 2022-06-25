保守派否決墮胎權 激發進步派中選投票 (本報資料圖)

美國最高法院24日在Dobbs v. Jackson Women’s Health案中做出最終裁決，推翻Roe v. Wade從1973年至今長達49年的憲法墮胎 權。消息一出，全國炸鍋，華洋社區支持與反對兩大陣營針鋒相對。政治觀察人士則認爲，最高法院當天的投票 結果是「保守派挖激進派祖墳的歷史性裁決」，勢必激發進步派在2022中期選舉和2024年大選投票，兩役預期激烈。

「從今天起，墮胎不再是一個聯邦憲法保護的公民權利，聯邦大大法官 把決定權還給了各州人民，激進州和保守州都可以自己決定墮胎法」，法學院博士生張先生認爲，最高法院24日的決定，理性地推翻了過去將近50年中一刀切卻缺乏邏輯法律。

洛杉磯文化人張先生認爲，在世人眼中美國很多事情非常開化，性解放、墮胎更是如此，但事實上，大多數的美國人相當保守和傳統，這次墮胎法的重大轉向，證明美國正在向更傳統保守方向回轉。一葉知秋，很可能是在近年過度激進之後的轉向開端。

最高法院大法官Alito在24日發表的意見書中寫道，任何憲法條款都沒有隱含地保護墮胎權利。規範墮胎的權力下方到各州。站在Alito一邊的還有大法官 Clarence Thomas、Neil Gorsuch、Brett Kavanaugh 和 Amy Coney Barrett。自由派大法官Stephen Breyer、Sonia Sotomayor和Elena Kagan則持不同意見。

好萊塢知名華裔電影人L女士認爲，「我的身體我做主」，天經地義。墮胎自由不僅是女權，也是文明進步表現，人類之所以與其他動物不同，根本就是能夠理性地主宰自己的命運，美國的反墮胎來自於過時的宗教定義，如今卻成為文明的美國的焦點話題，有點可笑。

30多年來深研美國歷史的NBC記者、「美國記者說美國」主講人李若則表示，流產和槍支一樣，半個世紀以來都是共和黨和民主黨、保守派和激進派紛爭的焦點，也是每次總統大選候選人必爭議題。Roe v. Wade1973年在全國設立了流產合法化的範例，是女權運動多年抗爭的結果，同時也引發女性對自己身體有選擇的權利，以及生命殘殺界限針鋒相對的爭議。

美國流產討論在80年代雷根時代幾近尾聲，共和黨人當時在最高法院占據多數，但Clarence Thomas臨陣改變立場，支持流產合法。共和黨的Clarence Thomas也因此多年來在激進派和女權運動中獲得相當威望，一度獲選出任巴沙迪那玫瑰花車大游行大禮官。但戲劇性的是在24日的投票中，Clarence Thomas投票和30多年前正好相反，最終是的保守派以6比3票大勝。

「川普提名的三名大法官在本周的槍枝和流產問題上都發揮重大作用」，多位華人政治觀察人士均認爲，保守派法官在此次重大議題頂住數月來每天被激進派敲鑼打鼓示威遊行壓力，甚至冒著謀殺威脅守住了傳統，對美國意義重大。

李若認爲，這一觸動美國人最敏感神經的法案的改變，勢必引發支持和反對兩大陣營的激戰，在某種程度上預示2022年中期選舉和2024年總統大選的風向，同時也可能激發更多的激進派出來投票，未來兩役值得觀察。