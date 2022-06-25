我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立

她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

北美華人會計師協會年會落幕 張青連任會長

記者張庭瑜／艾爾蒙地市報導
北美華人會計師協會年會成功舉辦。（記者張庭瑜/攝影）
北美華人會計師協會年會成功舉辦。（記者張庭瑜/攝影）

北美華人會計師協會於6月24日上午在洛杉磯華僑教服務文化中心舉行 2023-2024年度換屆選舉及會員大會，現任會長張青連任，李崇正當選新一屆理事長及施啟祥為監事長，自2023年1月1日開始為期兩年的任職期，大會順利進行成功落幕。

本屆大會選舉了新一届領導團隊，在候選人分別發表競選政見後，開始了投票環節。經過監票團隊驗證後，確定了現任會長張青連任，推舉李崇正為理事長及施啟祥為監事長。新一屆會計師協會理事會有24人組成：張子岡、欒聖梅、陳惠玲、陳國昌、陳柏宇、陳新元、周亞民、周月美、董仁、林恭蓉、郭文彬、何瓊瑤、郭律言、謝煒馨、李佩芬、李鐫鐫、呂立祺、李錦花、蘇凱婷、蔡宗勲、汪光中、楊平、洪芬華及于惠民。

張青表示，希望未來能加強會員服務和社區服務，以及外向交流合作，同北美商會等兄弟協會以及東岸有更多的合作。隨著疫情的漸緩，協會在未來舉辦更多線下活動，像是邀請各路專家舉辦講座，包括金融、法律、融資及教育等專題，幫助同行得到專業進修及社區人士解決實際問題。

李崇正表示，協會今年已經進入到第30年，很開心今年的選舉作業非常順利，以及很榮幸能擔任理事長一職，讓他有機會能夠服務回饋社區。他相信協會30週年的歷史及經驗，能在未來給大眾朋友更優質的服務，而現在協會不止北美地區，連兩岸三地及新加坡皆有提供服務。

國稅局（IRS）外展部社區服務推廣主任（Stakeholder Liaison Director）甘特（Derek Ganter）表示，他一直以來都是北美會計商會的合作夥伴，並在全國各地都看到對這個協會的好評，很高興看到該協會與國稅局有著共同的目標和價值觀。

當天的協會選舉作業，由法律顧問張仁川律師、杜惠莉律師、尤信硯律師，以及協會前會長梁俊鎧會計師共同監票，北美華人會計師協會首席監事長陳英煌等人出席。

北美華人會計師協會新領導團隊，（左起）理事長李崇正、會長張青、監事長施啟祥。（記...
北美華人會計師協會新領導團隊，（左起）理事長李崇正、會長張青、監事長施啟祥。（記者張庭瑜/攝影）
國稅局官員甘特講述與北美華人會計師協會的過往。（記者張庭瑜攝影）
國稅局官員甘特講述與北美華人會計師協會的過往。（記者張庭瑜攝影）

華人 國稅局 新加坡

上一則

華人聚餐爆群聚 逾2成染疫 百歲翁也確診

下一則

洛杉磯韓國城無端攻擊亞裔的黑男今晨被捕

延伸閱讀

北美僑學界7.3紀念抗戰85周年 舉辦視訊大會

北美僑學界7.3紀念抗戰85周年 舉辦視訊大會
北美格力商用空調總部 分享空調維護科普知識

北美格力商用空調總部 分享空調維護科普知識
國稅局擴大語音機器人服務選項 減少納稅人等待時間

國稅局擴大語音機器人服務選項 減少納稅人等待時間
橙縣華人商會獎學金 得主故事感人

橙縣華人商會獎學金 得主故事感人
等待3年 柯基大會重返金山 數百萌犬歡聚大洋灘

等待3年 柯基大會重返金山 數百萌犬歡聚大洋灘
橙縣華人商會獎學金得主分享突破逆境的故事 令人動容

橙縣華人商會獎學金得主分享突破逆境的故事 令人動容

熱門新聞

擔憂未來房市下跌，不少賣家急忙掛牌出售。（記者王若然／攝影）

憂房價下跌 南加開發商緊急停工 賣家拋售房屋

2022-06-21 20:03
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截圖）

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

2022-06-23 19:03
近日南加州聖蓋博谷地區，爆出華人聚餐群體染疫事件，包括一名百歲老人也中招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

2022-06-24 14:55
蘋果耳機全球召回，可免費換新耳機（蘋果官網）

全球召回蘋果Airpods pro有問題耳機 免費換新

2022-06-21 13:51
南加華人申請綠卡被拒，原因是他的出租屋曾被用於種植大麻。（Unsplash.com）

妻女皆公民 華人房屋租人被非法種大麻 辦綠卡被擋

2022-06-24 02:20
母女LA遇反亞裔襲擊，父親討說法被嫌犯推倒在地。（Patricia提供）

世界晚報╱母女LA遇反亞裔襲擊 父親討說法被打斷肋骨

2022-06-19 21:09

超人氣

更多 >
羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路
華人聚餐爆群聚 逾2成染疫 百歲翁也確診

華人聚餐爆群聚 逾2成染疫 百歲翁也確診
新州溺亡華裔兄弟出殯 母痛哭倒地

新州溺亡華裔兄弟出殯 母痛哭倒地
美國墮胎權開倒車 全球墮胎權現況一覽

美國墮胎權開倒車 全球墮胎權現況一覽
拜登簽署 30年來第一項重大槍枝管控法案

拜登簽署 30年來第一項重大槍枝管控法案