洛市警方逮捕劫車犯上演追捕大戲

嫌犯從車上下來時右手持槍。（LAPD）

洛杉磯 市警方近日公佈一段追捕視頻，視頻中洛杉磯警方追逐一持槍劫車嫌犯，後來嫌犯闖紅燈時與一輛SUV 相撞，嫌犯停車後下車逃離，逃入一幢居民樓院子中，被警員開槍後製伏。

影音來源：LAPD，記者王若然後製

事情發生在5月17日下午。現年43歲的嫌犯Jamie Vendivel在進行搶劫後駕車逃離現場。洛市警方接到報警後對其進行追逐。在追逐過程中，Jamie Vendivel的車撞向了一輛車，車輛損毀後，他下車又持槍劫持了一輛深色四門轎車。隨後警方與這輛車展開了高速追逐。在Union Avenue和Third Street交叉口，嫌犯闖紅燈時與一輛SUV相撞。

之後，嫌犯試圖重新發動汽車 失敗，並再次撞向了路邊的一輛車。這時，嫌犯從車上下來，一名警員喊道，「把手舉起來！把手舉起來！」

視頻中顯示，嫌犯從副駕駛一側下來時右手中舉著槍。警方喊道，「舉起手來，把槍放下。」

警員開了槍，車門玻璃被打碎。

之後嫌犯逃跑，逃入一幢平層公寓的院子中。他試圖將槍扔到房頂上，但是未能成功。當他想再次撿槍時，被一名警員擊中倒地。後來警員將其帶上手銬制伏。據悉，嫌犯使用的手槍是一把幽靈槍，無法追蹤它的來源。他身上還帶有裝子彈的彈夾。