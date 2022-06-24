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天普市警察追搶犯 逃蹿聖蓋博市撞車被捕

記者丁曙／張庭瑜聯合報導
幾名嫌犯在天普市搶劫後逃蹿，在聖蓋博市商業中心區撞車落網。（天普市警局）
幾名嫌犯在天普市搶劫後逃蹿，在聖蓋博市商業中心區撞車落網。（天普市警局）

6月23日下午在山谷大道發生了一場警匪追逐戰，幾名搶案嫌犯在天普市作案後，被警察一路追到聖蓋博市境內被逮捕。由於現場為該市商業中心區附近有三大華資銀行，因此坊間誤傳搶銀行事件，聖蓋博市府特別澄清不涉及銀行。

聖蓋博市府公共資訊官曾倩文（Clara Tsang）向本報提供了洛杉磯縣警局天普市分局（Temple Station）發出的新聞簡報，介紹了事發經過。天普市分局（Temple Station）警員23日下午追捕一輛搶劫犯的贓車，2時許在進入聖蓋博市山谷大道和聖蓋博大道十字路口時，嫌犯撞了車，並且被警察包圍。對歭一段時間後，幾名因涉嫌搶劫而被通緝的嫌疑人下車投降，被警察逮捕歸案。

天普市警分局表示，此次抓捕行動的成功，感謝聖蓋博市警察局、聖蓋博消防局、阿罕布拉消防局和加州公路巡邏局的迅速協助。

由於事發地點有華美、國泰、大通等華資銀行，網上貼出照片，坊間一度傳言銀行被搶。因此，聖蓋博市市長丁言愉、市議員吳程遠指示市府公共資訊官曾倩文，向本報說明事發前因後果，並希望通過媒體向社區澄清事實。

華美銀行公關副總裁（AVP senior Marketing Specialist）王曼（Grace Wang）也表示，並沒有銀行被搶一事，昨日該分行門外街道被警車圍繞，純屬警方剛好於周遭作業，處理事務，因而讓民眾誤會。

聖蓋博 警察 天普

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