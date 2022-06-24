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加州法律保護墮胎 大多數保險負擔流產護理

記者楊青／洛杉磯綜合報導
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最高法院24日推翻Roe v. Wade案的裁決結果一出，支持與反對兩大陣營對立炸鍋。（BBC）

美國最高法院24日推翻Roe v. Wade案裁決結果一出，加州保險局馬上接到海量詢問電話，聚焦詢問加州法律墮胎保險範圍。從2023年開始，加州保險提供免費墮胎護理，無需預約。

加州保險局局長Ricardo Lara24日表示，目前加州法律明確規定，提供保護生殖和墮胎自由的保險，墮胎在加州仍然得到法律保護和保險承保。

加州現行法律規定，墮胎護理是基本醫療保健，並且由大多數保險承保，加州醫療補助（Medi-Cal）涵蓋墮胎。有關墮胎保險常見問題解答可參考https://www.insurance.ca.gov/01-consumers/110-health/30-have/Coverage-for-Abortion.cfm，需要幫助了解其承保範圍可聯係加州保險局1-800-927-4357。

加州保險局表示，加州大多數私人保險公司均提供墮胎保險，加州法律明確規定墮胎護理是基本醫療保健，大多數保險計劃必須涵蓋基本醫療保健服務。私人保險公司不能因爲受保人墮胎而歧視。加州法律禁止私人健康保險公司歧視受保人接受任何生殖保健，包括墮胎。例如，保險公司不能因為墮胎而拒絕提供保險，或更改保險計劃定價。

目前在加州，私人保險公司可以要求受保人在墮胎之前事先申請授權。在2022年 12月31日之前，保險公司可能會在受保人接受藥物或流產手術之前要求申請批准，但保險公司不能拒絕為流產提供保險。緊急護理預約必須在受保人提出請求的96小時內安排，非緊急護理預約須在提出請求的15天內安排。

加州SB 245法案要求從2023年1月開始，涵蓋墮胎的保險計劃將被要求涵蓋所有墮胎服務，無需事先授權且無需分攤費用。

加州保險局表示，目前加州保險允許受保人無需獲得醫生轉介即可墮胎。受保人可直接與專家預約，包括墮胎服務、妊娠試驗和產前保健、避孕、絕育諮詢，以及性傳播疾病篩查、預防服務和治療。

保險 加州 墮胎

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