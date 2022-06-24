加州譴責高院推翻婦女墮胎權 官民聯手反制

美國婦女和民權團體抗議最高法院推翻婦女墮胎選擇權。（美聯社）

支持墮胎 權的加州 人民譴責聯邦最高法院推翻具有里程碑意義的1973年羅伊訴韋德案（Roe v. Wade）的裁決，因為此舉允許各州再次取締合法墮胎權。儘管墮胎在加州仍然受到保護和合法，但加州人民和各級政府官員對高院的決定表示震驚和悲痛，未來將舉行抗議行動和採取反制措施。

加州州長紐森（Gavin Newsom）說，最高法院已經明確表示——他們想要剝奪婦女的自由，讓共和黨 州以強制生育來取代。他們想把時光倒流到一個女性無權決定自己身體的時代，一個女性不得不在陰影中尋求護理並處於巨大危險之中，女性在法律上沒有被視為平等公民的時代。這是取消了美國人在戰場、法院和國會大廈中，為之奮鬥的權利和自由的又一次毀滅性步驟。這不是人們所知道的美國——也不是加州的方式。

他表示，西海岸三州（West Coast States）加州、俄勒岡州及華盛頓州聯合起來，為女性挺身而出，並保護生殖保健的機會。西海岸州不會袖手旁觀，繼續保護尋求生殖保健的患者，或提供這種保健的醫生受到刑事起訴的恐嚇。我們將竭盡全力保護我們的權利和價值觀。」

聯邦眾議員劉雲平（Ted W. Lieu）發表了以下聲明：我對今天最高法院關於墮胎的決定深感不安。不幸的是，這正是我們所擔心的。共和黨人為支持強迫生育而發動的長達數十年的戰爭最終導致了這一令人震驚的決定。根據剛剛投票推翻它的大法官們的確認證詞，Roe v. Wade 是一項已解決的法律。這些大法官對參議院和美國人民撒謊以求得到證實。公眾對最高法院的信心處於最低點也就不足為奇了。經常在替補席上譴責立法的保守派法官，現在將把他們對墮胎的激進觀點強加給該國其他地區。

「歸根結底，這是一個個人自由問題。有些宗教支持墮胎，有些宗教反對墮胎。墮胎是一個複雜的個人決定。這就是為什麼政府單方面做出的決定是錯誤的，而應該由婦女、她的醫生和她的家人做出決定。共和黨人想要將墮胎定為犯罪，這是對身體自主權的攻擊，也是對個人不懷孕生育權利的攻擊。」

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）針對最高法院裁決終止憲法墮胎權發表聲明，她表示，「無法用語言表達我現在的感受。我很難過也很憤怒。」經過50年的醞釀，共和黨人剝奪了個人墮胎的權利。雖然墮胎在加州仍然是合法的，但現在其它26個州將是非法的，其後果遠遠超出了這些州的邊界。這個決定是對人們的自由、個人的身體自主權的攻擊。儘管這個決定並不令人意外，但它是毀滅性的，而且僅僅是開始。

她認為，該項裁決是政府控制人民生活的極端主義觀點的又一個悲慘例子。最高法院正在證明，它對人民生活方式的控制，比美國人的自主權、隱私和安全更重要。「但我想明確一點：墮胎在加州是合法且安全的，包括洛杉磯縣。對於對今天的裁決感到憤怒的數百萬人——我分擔你們難以置信的痛苦和憤怒。我與你站在一起，準備反擊。」