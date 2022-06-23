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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

好萊塢街頭雙屍槍案兇嫌已落網 不得保釋

本報記者╱洛杉磯報導
32歲的威廉姆斯（Marvin Francell Williams）已被逮捕，且不得保釋。（洛市警局）
32歲的威廉姆斯（Marvin Francell Williams）已被逮捕，且不得保釋。（洛市警局）

當局6月22日（週三）逮捕了一名嫌疑人，該嫌疑人涉嫌在好萊塢街頭槍殺一名與他約會的女子和另一名男子。

32歲的威廉姆斯（Marvin Francell Williams）已被逮捕，且不得保釋。他是由洛杉磯市警察局和聯邦調查局逃犯特遣小組（Fugitive Task Force）在22日下午 6 點 30 分左右，在聖伯納汀諾縣 Hesperia市 的 Escondido 大道和中央大道的交口附近找到他。據悉，他定居在洛縣康普頓市（Compton）。

威廉姆斯被控殺害40歲的男受害人Ajani Patridge，和35歲的女受害人坎貝爾（Nadia Campbell）。這兩名被害人在6月16日晚上11點15分左右在卡洛斯大道( Carlos Avenue)6100號街區被槍殺。洛杉磯市警方和洛縣法醫辦公室表示，他們當場死亡。

威廉姆斯身高5呎11吋，體重約160磅，深色頭髮和眼睛。他有多個頸部紋身。

根據洛杉磯市警局，謀殺案發生時，坎貝爾三個年幼的孩子在附近的一輛車裡。嫌疑人與坎貝爾擁有約會關係，而這起犯罪涉及家庭暴力。該地區一戶人家的攝像頭捕捉到受害者的鏡頭，她在槍擊案前與一名男子在街上散步。

威廉 洛杉磯 洛縣

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