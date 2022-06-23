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洛杉磯凱薩醫療系統護士23日起罷工24小時

編譯組／綜合報導
洛杉磯凱薩醫療中心護理師工會23日舉行24小時罷工，希望獲得更好的工作環境。圖為2012年工會成員罷工的資料圖片。(Getty Images)
洛杉磯凱薩醫療中心護理師工會23日舉行24小時罷工，希望獲得更好的工作環境。圖為2012年工會成員罷工的資料圖片。(Getty Images)

城市新聞社報導（CNS），洛杉磯凱薩醫療中心（Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center）工會護理師，23日進行為期24小時的罷工，並在中午於醫療中心舉行集會。目前工會正與醫療機構進行新的勞資合同談判。

加州護理師協會（California Nurses Association）/全國護理師聯合會（National Nurses United）代表凱薩護理師，稱這次罷工，是為了解決人們關於患者護理與安全人員配置的擔憂。

在洛杉磯凱薩醫療中心工作20年，擁有26年護理經驗的註冊護理師Tinny Abogado說，「過去四個月，因惡劣的工作條件，護理師處於危險中，我們看到50名護理師離開我們的醫院。」她在聲明中說，「我花了20年在這家醫院照顧整個社區，看見護理師紛紛出走，我很難過。」

她說，護理師出走，是因他們工作12小時輪班不間斷，他們想要的補給品未能得到。凱薩去年盈利81億元，他們有足夠資金，保障護理師在需要時有足夠資源，包括增加輔助人員、替護理人員提供用餐時間等。

凱薩醫療中心發表聲明表示，工會選擇試圖破壞患者護理和服務，作為討價還價的策略令人遺憾，特別是在新冠肺炎疫情期間。「新冠肺炎是一場極具挑戰的任務，在一線醫護人員緊張期間，我們感謝凱薩醫療中心員工，他們在過去兩年半中，提供高品質醫療服務。」

凱薩醫療中心並指出，罷工期間，他們已制定應急計畫，確保所有患者都能獲得充份的醫療照護，包括聘請臨時護理人員填補罷工護理師空缺，以及經過培訓的管理人員提供協助等。

不過凱薩醫療中心也在聲明中補充說：「我們期待在談判桌上繼續討論，因為這是最好的解決分歧的方式，能夠達成互利協議。」

罷工 洛杉磯 新冠肺炎

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