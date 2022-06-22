華裔自編自導自創探討文化認同的電影 入選獨立電影節

「以我之名」在 Dances With Films 全球首映，組員演員合照。（高睿希提供）

很多來美華人，都會給自己取一個英文名字，可能是為了讓不熟知中文的人容易發音和記住，也有可能是英文名可以幫助他們更好地融入美國社會。這看起來似乎很正常，但實則隱藏著華人在異國安居，為了融入美國社會的無奈。日前，入選第25屆Dances With Films（DWF）電影 節的華人主創電影短片「以我之名」（Call Me By My Name）就講述了一個華裔 女孩，為了求職成功，不得不給自己取一個英文名字的故事。

「以我之名」是由華裔女導演 高睿希（Royce Gao）指導，製片人和編劇是王禹霄（Olina Wang），主演為華裔女演員吳嘉星（Kathy Wu）。電影講述了一個不自信和焦慮不安的華裔女生Kathy，在疫情期間被無良老闆辭退，一向勤勤墾墾工作的她雖然感到不公但也無奈開始找工作。學歷和經驗都不差的她卻沒有面試的機會，好友提點她需要把中文姓名改成白人姓名，這樣可以更容易得到面試機會。當她在猶豫之際，其母的貼心和鼓勵讓她感悟到自己中文名字的深刻含義，她找到了自我的同時也無懼未來。電影幽默又發人深思，在首映後廣受好評，引起了很多有著相似經歷的觀眾的共鳴。

該電影編劇王禹霄介紹說，故事來源於自己和身邊朋友的真實經歷，用英文名字投簡歷，成功率會比較高。哈佛商學院2017年的一項調查顯示，21%的亞裔如果用白人名字的簡歷（whitened resumes）會更容易接到面試通知，即使簡歷上列舉的資歷一樣。

導演高睿希說，希望通過電影來體現亞裔自身名字的可貴性。她說，若能用自己的原名自豪的告訴全世界我們是誰，來自哪裡，並為自己的根基感到驕傲，其實並不會妨礙自己融入美國社會，反而可以顯示自己的自信，同時贏得社會一份獨有的尊重。

主演吳嘉星介紹說，在美國演藝界，華裔演員也有這種煩惱，很多演員通過更改自己的名字以獲得更多演繹機會。例如電視劇「神盾局特工」中的中美混血女演員Chloe Wang（汪可盈），就將姓改成了母親的名字Bennet，即Chloe Bennet。不僅是華裔，其他族裔也有同樣的煩惱。例如電影「沙丘」中男演員Oscar Isaac在一次採訪中表示，為了拿到更多角色，將其名字後半部的「Hernández Estrada」去掉，以讀起來更像白人的名字。他出生於中美洲的瓜地馬拉（Guatemala）。

「以我之名」短片在疫情中拍攝，經歷了很多困難和挑戰，還好有朋友的熱心幫助，得以順利拍攝完成。導演高睿希說，有很多朋友甚至是在無酬勞的情況下參與拍攝製作，例如場地和人工，都是大家無酬來幫忙的。電影順利拍完，到現在入圍電影節，「終於對大家有個交代了。」

「以我之名」14日在好萊塢中國劇院進行全球首映，該片入選的Dances With Films電影節是獨立電影節，自 1998 年開始舉辦，被「今日美國」讀者票選為北美十大電影節之一。 本片預計於2023年在流媒體平臺播出。