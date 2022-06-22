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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

夏季高峰來臨 南加海灘救生員短缺

編譯組／綜合報導
民眾到海灘休憩，最好在救生員所在的附近海域活動。（ABC 7）
民眾到海灘休憩，最好在救生員所在的附近海域活動。（ABC 7）

夏季來臨，南加州海灘季節進入高峰。與過去不同的是，因為新冠肺炎疫情和招聘問題，從全美各地、加州至橙縣等海灘，都出現救生員嚴重短缺問題。

CBS電視台報導，救生員營運（Lifeguard Operations）助理總監奧魯克（Brian O'Rourke）表示，海洋救生員主要培訓內容包括海灘安全、團隊合作，與一些急救和心肺復甦術等。

他說，今年參與選拔的人數是歷年來較低的一次，但目前後備人手還算充足。他們已雇用約140名海洋救生員，將分發至38個站點工作。

然而，美國救生員協會表示，救生員短缺，影響全國三分之一公共泳池與海灘，造成今夏許多設施與海灘不得不繼續關閉，或縮短開放時間。

加州州立公園救生員皮爾索爾（Kevin Pearsall）說，他們的確遇到人員短缺問題，主要因新冠肺炎與招聘影響。他說，州立公園管理橙縣20哩的海灘，因人手不足，一些塔樓和車輛巡邏不得不撤離，目前他們正加強招聘。

他鼓勵到海邊休憩的民眾，最好在擁有救生員的附近海域活動。此外留意救生員站的旗幟，綠色代表安全，黃色表示游泳時要小心，紅色表示危險，應該撤離。

因為新冠肺炎疫情和招聘問題，全美海灘都出現救生員嚴重短缺問題。（ABC 7）
因為新冠肺炎疫情和招聘問題，全美海灘都出現救生員嚴重短缺問題。（ABC 7）

加州 橙縣 新冠肺炎

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