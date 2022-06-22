南加州出現巨大雷電 1婦女和其2隻狗被閃電擊中身亡

南加州部分地區21日晚間起出現巨大雷電伴隨著雨勢。（CBS）

受到季風濕氣系統影響，南加州 21日晚間起，不少地方出現巨大雷電，部分地區降下些許雨量。國家氣象局指出，22日南加 各地仍會出現雷電伴隨降雨、冰雹和強風天氣型態，民眾嚴防野火。這場雷電並造成洛杉磯 縣畢柯立維拉（Pico Rivera）一名婦女和她的兩條狗被閃電擊中身亡。

畢柯立維拉市府經理指出，由於這一事件，該市關閉所有的戶外活動。

據悉，南加州上一次閃電死亡事故發生在 2014 年，當時一名 20 歲的男性被擊中身亡。

CBS電視台報導，包括布班克、巴沙迪那在內的南加州各地，21日晚均出現久違的降雨，雖然空氣顯得新鮮，然天空伴隨著巨大雷電。適逢加州正面臨破紀錄乾旱，閃電與覆蓋在南加州許多地方的乾燥灌木叢，可能會成為助長火勢的絕佳助燃物，消防機構高度戒備。

22日各地溫度約在華氏70度至80度間，有20%至30%機會發生雷暴。山谷和內陸地區白天溫度上升至95度，海灘氣溫約78度。山區有40%降雨機率。

國家氣象局並針對洛杉磯、長堤、格蘭岱、巴沙迪那、阿罕布拉等居民發出警告，對雷電風暴與強風做好準備。