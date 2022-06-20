南加河濱縣繳獲150萬元的芬太尼 兩毫克就足以致命

河濱縣6月繳獲價值150萬芬太尼。（河濱縣地檢辦公室）

警方等相關部門6月於南加 河濱縣（Riverside County）的執法行動中，繳獲大量芬太尼(fentanyl)相關毒品 ，這些毒品包括藥丸、粉末等，價值超過150萬。

根據河濱縣檢查官辦公室，執法機關共繳獲4萬粒M-30藥丸以及5000克的粉末芬太尼。此外還有三支槍械。但並未公布這些毒品是從誰那裡繳獲。據悉，河濱縣警局，數個城市的警局，檢察官辦公室，以及河濱縣對抗黑幫行動小組（Gang Impact Team）都參與了這次收繳行動，共進行了三次調查行動。

根據一份執法部門的聲明，「這些調查是河濱縣執法部門為了努力阻止芬太尼流向河濱縣。」河濱縣每年有數百人死於吸食芬太尼。這些人非法購入藥片，他們以為其中有的是Oxycodone 或 Percocet，但卻含有芬太尼。

芬太尼是一種強力毒品，兩毫克就可以要人命。

芬太尼常在國外生產，包括在中國的一些黑市中。根據聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration)的說法，毒販將芬太尼與其他藥物混合，因為其效力強大且成本低。這種藥物的效力是嗎啡(morphine)的100倍。

專家表示，類鴉片藥物危機是目前醫學 界面臨的最大挑戰之一，其中以芬太尼用量過度，依賴芬太尼問題最為嚴重。芬太尼氾濫程度前所未見，改變整個毒品市場。