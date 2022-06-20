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橙縣華人商會獎學金得主分享突破逆境的故事 令人動容

記者蕭迪玉/爾灣報導
橙縣華人商會2022年獎學金得主40人，接受捐款人代表熱烈祝賀。（記者蕭迪玉/攝影）
橙縣華人商會2022年獎學金得主40人，接受捐款人代表熱烈祝賀。（記者蕭迪玉/攝影）

他們的父母來自越南、印尼、中國、愛爾蘭，儘管經歷家人患病、車禍、失業的衝擊，仍然在高中學業及課外活動中力爭上游，不但申請進入知名大學，並獲得橙縣華人商會提供四年獎學金，補助他們完成高等教育，實現自力更生、回饋社會的夢想。

橙縣華人商會基金會18日在爾灣舉行2022年獎學金頒獎晚宴，十位華裔高中應屆畢業生及30位大學生出席領獎，分享他們突破逆境的故事，令300餘位捐款贊助的中外佳賓感動不已。

今年獲選為橙縣華人商會學者的十位應屆高中畢業生中，有一位擁有華裔與愛爾蘭裔血統的學生Michael Ma，他生長在七個孩子全都在家自學的大家庭中，是家裡進入公立高中就讀的第一人。他坦承剛到一所全校學生超過2000人的高中，曾有一段難以適應的過度期，啟發他加入學生社團，幫助高中新生克服學習及社交挫折。課餘在咖啡店打工的他，原本只計畫念本地的大學，但在橙縣華人商會獎學金補助下，讓他得以如願升入波士頓大學主修英文，朝寫作的夢想邁進。

生長在單親家庭的Kevin Yu，跟著母親及外婆從紐約一再搬家，先後住過德州及加州多個城市。雖然打籃球造成傷痕累累，Kevin每天放學後一定到籃球場上奔跑、跳躍。他不但是籃球校隊的主力，在學習上也有傑出表現，將進入爾灣加大主修商業。

家住爾灣的另一位橙縣華人商會學者Jessica Guo，父母經營餐館，又兼差開網約車，每天工作時間常超過12小時。兩年前母親接送她回家的路上，因過度勞累發生車禍，讓全家經濟及心理上大受衝擊。即將進入西北大學主修計算機的Jessica說，她一直希望能申請到獎學金，以免大學四年給父母帶來太大的經濟壓力，橙縣華人商會的獎學金對她是極大的鼓勵，讓她能安心學習如何運用電腦來解決經營中小企業的各種問題。

橙縣華人商會基金會會長童志敏（Derek Tung）表示，橙縣華人商會自1995年開始提供獎學金，並自2016年起將獎學金金額提高到一年5000元、連續四年的獎助，讓家境清寒的優秀學生上大學沒有後顧之憂，他特別感謝各界人士的慷慨贊助，使基金會每年籌款都能超過20萬元的目標，協助更多學生完成他們的夢想。

南加州地區獲選橙縣華人商會學者（總額兩萬元獎學金）的十位優秀應屆高中畢業生。（記...
南加州地區獲選橙縣華人商會學者（總額兩萬元獎學金）的十位優秀應屆高中畢業生。（記者蕭迪玉/攝影）

華人 橙縣 爾灣加大

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