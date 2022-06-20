汽車兒童座椅藏毒 毒犯攜妻兒在南加Murrieta被抓

藏在兒童座椅內的毒品。（CBP）

聯邦海關和邊境 保護局 (U.S. Customs and Border Protection，CBP )在南加州Murrieta地區抓獲一名毒販，該毒販將價值6萬元的甲基苯丙胺（methamphetamine）藏在車內兒童座椅內，當時車上還有他的四個小孩。

CBP官員15日在15號公路Newton-Azrak邊防站北部檢查過往車輛時，攔下了一輛車，當時車內有兩名成年人和他們的四個孩子。經過檢查，K9警犬嗅出了車內有毒品 的味道。執法人員在車內兒童座椅內發現數袋「白色透明物質」，檢測為甲基苯丙胺。執法人員共搜查出26.9磅的毒品，價值約6萬元。

CBP稱，目前車子司機即四個孩子的父親被移送至「內陸打擊行動小組」（Inland Crackdown Allied Taskforce ）進一步審問，車子已被邊警沒收。而母親和四個孩子已被釋放。

聖地牙哥（San Diego）地區邊境巡邏辦公室主任Aaron M. Heitke說，「我們的執法人員在努力執法，保護我們的社區。」「毒販為了走私毒品至美國，無所不用其極，甚至利用家人來達成目的。」