我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：經濟學家評估 美衰退可能性大增

汽車兒童座椅藏毒 毒犯攜妻兒在南加Murrieta被抓

聖地牙哥訊
藏在兒童座椅內的毒品。（CBP）
藏在兒童座椅內的毒品。（CBP）

聯邦海關和邊境保護局 (U.S. Customs and Border Protection，CBP)在南加州Murrieta地區抓獲一名毒販，該毒販將價值6萬元的甲基苯丙胺（methamphetamine）藏在車內兒童座椅內，當時車上還有他的四個小孩。

CBP官員15日在15號公路Newton-Azrak邊防站北部檢查過往車輛時，攔下了一輛車，當時車內有兩名成年人和他們的四個孩子。經過檢查，K9警犬嗅出了車內有毒品的味道。執法人員在車內兒童座椅內發現數袋「白色透明物質」，檢測為甲基苯丙胺。執法人員共搜查出26.9磅的毒品，價值約6萬元。

CBP稱，目前車子司機即四個孩子的父親被移送至「內陸打擊行動小組」（Inland Crackdown Allied Taskforce ）進一步審問，車子已被邊警沒收。而母親和四個孩子已被釋放。

聖地牙哥（San Diego）地區邊境巡邏辦公室主任Aaron M. Heitke說，「我們的執法人員在努力執法，保護我們的社區。」「毒販為了走私毒品至美國，無所不用其極，甚至利用家人來達成目的。」

毒品 CBP 邊境

上一則

黃石公園22日開放南環園區 北環路段今夏仍關閉

延伸閱讀

美墨邊境偷渡客連4月增加 1/4熟面孔重複越境

美墨邊境偷渡客連4月增加 1/4熟面孔重複越境
公開持槍許可限制過嚴 最高法院有意放寬 控槍組織不滿

公開持槍許可限制過嚴 最高法院有意放寬 控槍組織不滿
最高院擬放寬紐約州公共場所持槍 加州等6州或受影響

最高院擬放寬紐約州公共場所持槍 加州等6州或受影響
疑涉案被調查 金山40歲警官在家中自殺亡

疑涉案被調查 金山40歲警官在家中自殺亡
莫哈維沙漠種大麻 十餘名華人被捕認罪

莫哈維沙漠種大麻 十餘名華人被捕認罪
CBP上月抓24萬無證移民 史上最高

CBP上月抓24萬無證移民 史上最高

熱門新聞

黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

2022-06-14 20:12
隨著近期房貸利率飆升，房市開始逐漸冷清。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？

2022-06-14 21:16
南巴沙迪那房子5月出售，開價119萬，買家加價10萬全現金成交。（受訪者提供）

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

2022-06-14 02:20
死亡谷國家公園。（Getty）

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

2022-06-16 18:08
台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
現場位於 Victory Boulevard 和 Tampa Avenue 交叉口附近的 Vons 停車場。 （KTLA5）

洛市男子停車場遭襲 肋骨打斷 錢包、勞力士被搶

2022-06-13 15:50

超人氣

更多 >
珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難

珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難
22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容
華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷
病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕
為什麼美股今天休市？原因是這個

為什麼美股今天休市？原因是這個