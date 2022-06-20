華商開店緊鄰洛市警局仍非護身符 花重金用這招才管用

羅再陵的7/11便利店緊鄰洛杉磯市警察局，卻仍一直受到遊民和偷竊甚至公開搶劫禍害，只能重金聘請全天候持槍保安自衛，相當無奈。（記者楊青／攝影）

「我的店就開在洛杉磯 市警察 局旁邊，以為最安全對吧？但那些流氓就堂而皇之搬走我的貨物，而且跟我說，我從來不付錢！」近年來飽受洛杉磯激進派思潮和司法改革之苦的華人商家感慨，美國多少年來都是一個高度法制國家，怎麽會變成這樣？這些亂象什麽時候開始的？誰造成的？什麽時候才能結束？

南加州 建中校友會暨南加州中國大專院校聯合校友會前會長羅再陵，在洛杉磯市中心有一家7/11便利店，為24小時營業的大型便利店，除了加油站服務，商品種類五花八門，宛若全天候大型超市。

羅先生說，三年多前選擇洛市中心開店，知道洛市中心的治安不比地方，所以特別選擇緊鄰洛杉磯市警察局的「安全地方」。沒想到新張不久就碰到兩個要命時段，一是疫情，二是黑命貴和賈斯康上臺。

羅先生說，因為遊民愈來愈多，店裏東西被偷、無端肇事層出不窮。雖然警察局就在旁邊，但警察也束手無策，因為按照加州現行法規，950元以下不起訴，不逮捕。「我們打電話報警，警察要麽不來，要麽抓了人到了門口就放掉」，他感慨，洛杉磯現在的政策似乎是給罪犯提供了偷竊搶劫通行證，商家受害啞巴吃黃連。

「有一次進來一個人，一下拿了40盒錄影帶」，羅先生說，當時每盒錄影帶不連稅大概八、九元，「我問他你要買嗎？他說，我從來不買」。羅先生說，那你有什麽打算；他聽後反問，你是什麽人？羅說自己是店家管理人。沒想到對方聽後不説話，徑直重新回到貨架上，又拿了20多盒錄影帶，回到羅面前說：我再跟你說一遍，我從來不付錢。揚長而去。

「你能衝上去揍他一頓？我們報了警，警察來了，說了幾句，也沒有辦法，沒有抓他」。

羅先生說，從那之後，他被迫重金請來持槍警衛，並專研商家保安法規，再發生這種事情，警衛就會上前制止，搜身，警衛可以用手銬把小偷和竊賊銬起來，如果反抗，警衛還可以用胡椒槍噴他。採取這種强硬措施後，目前情況有所改善。

羅先生表示，他們為此也付出沉重代價。他們店24小時營業，三名保安三班制，每個月花銷高達1萬5000元至1萬6000元，非常無奈。他表示，商家遵紀守法做生意，卻無端成為犯罪受害者，不但得不到政府和法律保護，法律反而是犯罪起源的溫床，這種情況簡直比黑道還黑。

從去年開始，羅先生加入了罷免賈斯康的隊伍，不僅簽名支持，還發動周邊朋友和鄰居一起簽名，他不辭辛苦將罷免簽名表格送到朋友們的手中，並用親身經歷佐證賈斯康政策造成的公害，呼籲民眾支持罷免。

他表示，不結束賈斯康的政策陰霾，商家將一直在犯罪的漩渦中掙扎。