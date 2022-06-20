洛市高速賓士車撞飛他車 釀1重傷 視頻全錄

肇事司機開賓士車深夜高速行駛，撞飛路上其他車輛後棄車逃離。（監控截屏）

洛杉磯 市警察 局（LAPD）正在尋找一名肇事司機，這名司機深夜開著一輛賓士車（Mercedes-Benz）高速行駛，不幸撞飛路上其他車輛，之後棄車逃離，該事故造成另一名司機重傷。現場視頻從各個角度記錄了碰撞的瞬間畫面，場面十分驚險。

影音來源：LAPD／記者邵敏後製

警方發布消息稱，車禍 發生在6月17日（周五）凌晨 1 時 50 分左右，當時一輛 2019 年的賓士 C300 在黑夜中高速行駛，經過第 41 街（ 41st Street） 和中央大街（Central Avenue）的交叉口時，遇到紅燈非但沒有及時停車，反而繼續飛速向前，一輛行駛在路中的 2006 年日產( Nissan ) Altima當場被撞飛。

被撞車輛火花四濺，迅速打轉幾圈後又撞到路邊柱子，車身碎片到處飛散。（監控截屏）

從現場各個角度的監控視頻中可以看到，碰撞發生時，肇事的賓士車速度非常快，直接撞向日產車的側面，被撞車輛火花四濺，迅速打轉幾圈後又撞到路邊的柱子，車身碎片到處飛散。

警方稱，事故發生後，賓士車司機將車留在現場，步行逃離，監控視頻也記錄了肇事司機離開的畫面。被撞的司機則被洛杉磯消防局（ Los Angeles Fire Department）送往當地一家醫院，據悉，傷勢十分嚴重。警方表示，目前已找到賓士車車主，但車主否認事故發生時他在駕駛，也無法提供肇事司機的描述。

肇事司機開賓士車深夜高速行駛，撞飛路上其他車輛後棄車逃離。（監控截屏）

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