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南加內陸近期多起火災 多人受傷送醫 包括消防員

記者啟鉻／綜合報導
南加內陸近日多起火災。（消防局）
南加內陸近日多起火災。（消防局）

南加內陸近日火災發生頻繁，繼聖伯納汀諾縣屬地萊特伍德（Wrightwood）日前發生大規模山火後，內陸又發生多起火災，多人受傷送醫，包括消防員和受災居民。

聖伯納汀諾縣18日（周六）午後一家存放貨盤的場地發生火災，地點在東Central路和Lugo街交匯處。消防員於當日午後5時趕到火災現場時，受強風影響，火苗在貨盤中間串燒，而且很快波及鄰院物業，騰起的煙霧自數英里外就能看到。近70名消防員經過逾四個小時將火災撲滅，五棟建築物和數個貨盤被毀，一名消防員受傷，生命無礙。

河濱縣Jurupa Valley在17日（周五）發生小規模野火，二人受傷。野火發生在當日午後5時48分，臨近Limonite街與El Palomino路交匯附近，燃火面積約五畝。消防局說，野火發生在河床荒草較多地帶，靠近Rite Aid藥店。經過數個小時，消防員將火撲滅，一名消防員和一位居民受傷送醫。參與撲火的包括河濱市、科洛那市消防局。

河濱市一棟集合公寓14日（周二）上午發生火災，一人受傷送醫，25人撤離避險。起火公寓是一棟兩層樓集合公寓，位於Burton街10500號街區，消防局接到火警是在早晨4時36分，最先起火是在公寓一層，然後迅速蔓延至二樓。為安置轉移避險居民，紅十字會設立臨時住所。消防局說，估計損失約40萬元。

萊特伍德山火Sheep fire於11日傍晚燃燒，由於氣溫高風力較強濕度低，山上植被乾燥，燃火最多時蔓延近千畝，火場附近一些居民強制撤離，當地紅十字會設立避難中心，接待災民。目前，這場大規模野火已經基本控制，尚無繼續蔓延威脅。

南加內陸近日多起火災。（消防局）
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