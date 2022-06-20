我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

即將展開歐洲訪問行程 拜登：可能不造訪烏克蘭

歐美機場亂成一鍋粥 這家航空總裁：旅遊需求不會消失

加台聯19日晚年會 謝傳佐卸任 王竹青上任會長

記者李雪／聖蓋博市報導
加州台灣同鄉聯誼會19日舉辦2022年第44屆年會。（記者李雪／攝影）
加州台灣同鄉聯誼會19日舉辦2022年第44屆年會。（記者李雪／攝影）

加州台灣同鄉聯誼會19日晚在聖蓋博市希爾頓大酒店舉辦2022年第44屆年會，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境見證，並主持了卸任會長謝傳佐和新任會長王竹青的交接儀式。

當天有眾多社區僑領、本地民選官員到場共慶。黃敏境表示當天是美國的父親節，民間有玩笑說父親就是「付清」，加台聯的交接也是如此。加台聯過往的貢獻，服務僑社做得很好，但明早起來還是要繼續，新會長是承前啟後。他感慨民國何其有幸，有這麼多僑胞為國家努力，也期許新會長順利。

卸任會長謝傳佐在任期內經歷新冠疫情，表示加台聯關心新冠疫情對當地社區和對中華民國造成的衝擊，在疫情期間以非常方式努力去接地氣，獻出更多心力及實質關懷，包括2020年於疫情下的母親節傳遞愛心，捐贈萬個口罩給療養院的年長者。之後陸續以視訊方式展開各項活動，包括雙十國慶典禮、醫學講座、生活規畫講座等等。

而接任的新會長王竹青表示，榮幸獲得理事會信任當會長，感到責任重大，因為協會歷史悠久，他承諾會秉持傳承，同時創新。除了延續舉辦傳統的活動，如加台聯從1979年以來連續40多年都未中斷的慶祝國慶升旗儀式，也希望作好政府和僑民橋樑，做到時時關心台灣，處處照顧同胞。如今疫情後開放，希望舉辦僑社活動時大家積極支持和參加。

當天還有國會議員趙美心、劉雲平給加台聯兩位會長頒發獎狀。羅省中華會館主席鄺松齡、世界越棉寮華人團體聯合會諮詢主委梁永泰、世界越棉寮華人團體代表羅明、全球韓華代表遲景林等與會共襄盛舉。

加州台灣同鄉聯誼會19日舉辦2022年第44屆年會。（記者李雪／攝影）
加州台灣同鄉聯誼會19日舉辦2022年第44屆年會。（記者李雪／攝影）
加州台灣同鄉聯誼會19日舉辦2022年第44屆年會。（記者李雪／攝影）
加州台灣同鄉聯誼會19日舉辦2022年第44屆年會。（記者李雪／攝影）

疫情 華人 中華民國

上一則

不速客每天深夜光顧洛縣華人家泳池 視頻揭祕

下一則

洛市20日上演真人版玩命關頭 摩托車騎士超速被警追

延伸閱讀

世華婦女企管協會洛城實體晚宴 總會長陳阡蕙經歷精彩

世華婦女企管協會洛城實體晚宴 總會長陳阡蕙經歷精彩
徐佳青造訪台灣會館 樂見民主價值、文化傳承

徐佳青造訪台灣會館 樂見民主價值、文化傳承
世華婦女企管協會總會長陳阡蕙 南非首位華裔國會議員

世華婦女企管協會總會長陳阡蕙 南非首位華裔國會議員
劉雲平拚連任 支持槍枝管制法案

劉雲平拚連任 支持槍枝管制法案
伍麗娥3度參選巴沙迪那學院理事 趙美心力挺

伍麗娥3度參選巴沙迪那學院理事 趙美心力挺
選國會28選區眾議員 趙美心優勢明顯連任無懸念

選國會28選區眾議員 趙美心優勢明顯連任無懸念

熱門新聞

黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

2022-06-14 20:12
隨著近期房貸利率飆升，房市開始逐漸冷清。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？

2022-06-14 21:16
南巴沙迪那房子5月出售，開價119萬，買家加價10萬全現金成交。（受訪者提供）

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

2022-06-14 02:20
死亡谷國家公園。（Getty）

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

2022-06-16 18:08
台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
現場位於 Victory Boulevard 和 Tampa Avenue 交叉口附近的 Vons 停車場。 （KTLA5）

洛市男子停車場遭襲 肋骨打斷 錢包、勞力士被搶

2022-06-13 15:50

超人氣

更多 >
22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容
華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷
珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難

珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難
病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕
為什麼美股今天休市？原因是這個

為什麼美股今天休市？原因是這個