我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐美機場亂成一鍋粥 這家航空總裁：旅遊需求不會消失

珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難

不速客每天深夜光顧洛縣華人家泳池 視頻揭祕

記者邵敏／蒙特利公園市報導
浣熊起身，沿著泳池的台階，走到對面。（受訪者提供）
浣熊起身，沿著泳池的台階，走到對面。（受訪者提供）

南加洛杉磯縣有「小台北」之稱的蒙特利公園市（Monterey Park）的一戶華人家中，最近每晚都有神秘動物光臨。華人最初不確定究竟是何方來客，為何一到晚上就有黑影出沒，游泳池邊還留下一串腳印，直到有一天，神秘動物白天現形，原來是一隻浣熊，將這裡的泳池當作了自己嬉戲的場地。

視頻來源：記者邵敏

華人Jenny的家位於蒙市山上，幾周前，她發現有神秘之客每夜光顧家中，「我每晚坐在客廳的沙發上看電視，只要門外有什麼動靜，玻璃上就會有影子，最近這段時間，天天有動物從後院玻璃門前的這條路走過。」

一開始Jenny以為是老鼠，因為晚上通往後院的這條路比較暗，只有一個路燈，看不清楚，「有時看上去是咖啡色，有時是黑色。」讓Jenny最初判斷不速之客是老鼠的另外一個原因是，每天早上，她都會發現游泳池旁邊有一串小小的腳印，「看著就像是老鼠留下的，我白天把腳印沖洗乾淨了，但第二天早上起來又看到很多。」

觀察幾天後，Jenny排除了老鼠的猜測，「感覺這個動物體形蠻大，每晚玻璃上的影子，看上去前面尖尖的，後面也是尖尖的，但很模糊，始終不知道是什麼動物。 」深夜家中一直有不明之物光臨，Jenny也不敢貿然出去打探，擔心對方萬一會攻擊自己。

直到6月的一個白天，Jenny突然看到一隻浣熊出現在後院，它熟門熟路地走到泳池旁邊，很快地把兩隻前腳趴在水裡，開始悠然地喝裡面的水。玩了一會水後，浣熊起身，沿著泳池的台階，走到對面，並在泳池邊留下一串Jenny非常熟悉的腳印。

一隻浣熊出現在華人家後院，它熟門熟路地走到泳池旁邊。（受訪者提供）
一隻浣熊出現在華人家後院，它熟門熟路地走到泳池旁邊。（受訪者提供）

神秘之客的面紗終於揭開，Jenny說看到浣熊真面目時有點害怕，不敢去打擾它，只是遠遠地隔著窗玻璃拍攝視頻，「它應該是從後院山坡那邊爬上來，每次都走到游泳池這邊喝水、嬉戲。挺大個的，看上去蠻嚇人，不知道為什麼這一天突然在白天光臨，有可能是天太熱了。」

雖然不太喜歡這位客人每晚光顧，但Jenny並沒有採取什麼方式趕走它，「反正它每次來一下就會離開，對我們也沒有什麼攻擊性，每晚逛一下泳池就走，我們索性也就不管它了。」

浣熊兩隻前腳趴在水裡，悠然地喝泳池裡的水。（受訪者提供）
浣熊兩隻前腳趴在水裡，悠然地喝泳池裡的水。（受訪者提供）

不過為了避免動物深夜闖入房間，Jenny說她現每晚都會把家中的門窗關閉，包括後院的玻璃門，「以前我只關紗窗，但自從之前發現曾有動物出沒後，我就把所有的門窗都關上了，萬一動物撞破紗窗闖了進來，那就太嚇人了。」

Jenny補充說，因為住在山上，以前家中也常有動物光臨，有一段時間，只要太陽一落山，臭鼬就會準時來，「有一次忘記關門窗，臭鼬跑進房間，整個房子臭得不得了，我們想趕也趕不走，後來折騰到半夜兩三點，想辦法用棉花糖才把它引出來。從那以後，只要太陽一落山，我們就把門窗全部關關好。」

浣熊起身離開泳池，留下一串腳印。（受訪者提供）
浣熊起身離開泳池，留下一串腳印。（受訪者提供）

游泳 華人 咖啡

上一則

父親節 餐廳推出大菜 價格取諧音8

延伸閱讀

新澤西州華裔兄弟在學校泳池淹死 3救生員在場 妹妹親睹憾事

新澤西州華裔兄弟在學校泳池淹死 3救生員在場 妹妹親睹憾事
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
安親班員工離開泳池 學童溺斃 被判有罪

安親班員工離開泳池 學童溺斃 被判有罪
南加好乾旱 節省戶外用水：廢水灌溉植物、泳池加蓋減少蒸發

南加好乾旱 節省戶外用水：廢水灌溉植物、泳池加蓋減少蒸發
南加限水亂象 不管泳池灌滿 居民指荒謬

南加限水亂象 不管泳池灌滿 居民指荒謬
飯店常客… 厄瓜多海獅秒占泳池躺椅 遊客乖乖讓位

飯店常客… 厄瓜多海獅秒占泳池躺椅 遊客乖乖讓位

熱門新聞

黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

2022-06-14 20:12
隨著近期房貸利率飆升，房市開始逐漸冷清。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？

2022-06-14 21:16
南巴沙迪那房子5月出售，開價119萬，買家加價10萬全現金成交。（受訪者提供）

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

2022-06-14 02:20
死亡谷國家公園。（Getty）

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

2022-06-16 18:08
台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
現場位於 Victory Boulevard 和 Tampa Avenue 交叉口附近的 Vons 停車場。 （KTLA5）

洛市男子停車場遭襲 肋骨打斷 錢包、勞力士被搶

2022-06-13 15:50

超人氣

更多 >
22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容
華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷
病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕
珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難

珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難
為什麼美股今天休市？原因是這個

為什麼美股今天休市？原因是這個