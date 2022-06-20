不速客每天深夜光顧洛縣華人家泳池 視頻揭祕

浣熊起身，沿著泳池的台階，走到對面。（受訪者提供）

南加洛杉磯縣有「小台北」之稱的蒙特利公園市（Monterey Park）的一戶華人 家中，最近每晚都有神秘動物光臨。華人最初不確定究竟是何方來客，為何一到晚上就有黑影出沒，游泳 池邊還留下一串腳印，直到有一天，神秘動物白天現形，原來是一隻浣熊，將這裡的泳池當作了自己嬉戲的場地。

視頻來源：記者邵敏

華人Jenny的家位於蒙市山上，幾周前，她發現有神秘之客每夜光顧家中，「我每晚坐在客廳的沙發上看電視，只要門外有什麼動靜，玻璃上就會有影子，最近這段時間，天天有動物從後院玻璃門前的這條路走過。」

一開始Jenny以為是老鼠，因為晚上通往後院的這條路比較暗，只有一個路燈，看不清楚，「有時看上去是咖啡 色，有時是黑色。」讓Jenny最初判斷不速之客是老鼠的另外一個原因是，每天早上，她都會發現游泳池旁邊有一串小小的腳印，「看著就像是老鼠留下的，我白天把腳印沖洗乾淨了，但第二天早上起來又看到很多。」

觀察幾天後，Jenny排除了老鼠的猜測，「感覺這個動物體形蠻大，每晚玻璃上的影子，看上去前面尖尖的，後面也是尖尖的，但很模糊，始終不知道是什麼動物。 」深夜家中一直有不明之物光臨，Jenny也不敢貿然出去打探，擔心對方萬一會攻擊自己。

直到6月的一個白天，Jenny突然看到一隻浣熊出現在後院，它熟門熟路地走到泳池旁邊，很快地把兩隻前腳趴在水裡，開始悠然地喝裡面的水。玩了一會水後，浣熊起身，沿著泳池的台階，走到對面，並在泳池邊留下一串Jenny非常熟悉的腳印。

一隻浣熊出現在華人家後院，它熟門熟路地走到泳池旁邊。（受訪者提供）

神秘之客的面紗終於揭開，Jenny說看到浣熊真面目時有點害怕，不敢去打擾它，只是遠遠地隔著窗玻璃拍攝視頻，「它應該是從後院山坡那邊爬上來，每次都走到游泳池這邊喝水、嬉戲。挺大個的，看上去蠻嚇人，不知道為什麼這一天突然在白天光臨，有可能是天太熱了。」

雖然不太喜歡這位客人每晚光顧，但Jenny並沒有採取什麼方式趕走它，「反正它每次來一下就會離開，對我們也沒有什麼攻擊性，每晚逛一下泳池就走，我們索性也就不管它了。」

浣熊兩隻前腳趴在水裡，悠然地喝泳池裡的水。（受訪者提供）

不過為了避免動物深夜闖入房間，Jenny說她現每晚都會把家中的門窗關閉，包括後院的玻璃門，「以前我只關紗窗，但自從之前發現曾有動物出沒後，我就把所有的門窗都關上了，萬一動物撞破紗窗闖了進來，那就太嚇人了。」

Jenny補充說，因為住在山上，以前家中也常有動物光臨，有一段時間，只要太陽一落山，臭鼬就會準時來，「有一次忘記關門窗，臭鼬跑進房間，整個房子臭得不得了，我們想趕也趕不走，後來折騰到半夜兩三點，想辦法用棉花糖才把它引出來。從那以後，只要太陽一落山，我們就把門窗全部關關好。」