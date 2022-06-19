南加這周迎來炎炎夏季　有些區近華氏100度

正式步入夏季，南加州氣溫將持續上升。（路透）

6月20日起的這一周南加 將正式迎來炎炎夏季，氣溫將持續升溫，許多地區的最高氣溫將在華氏90多度左右，甚至有的地區會接近100度。

根據國家氣象局，洛杉磯 市中心19日最高氣溫預計將達到80度，20日這一數字將上升至89度，然後在本周剩餘幾天都會在85度左右。

巴沙迪那市的天氣預測顯示，19日最高溫 度為84度，但20日就將升溫至93度，21日為89度，22日為90度，23日為91度。在伍蘭岡（Woodland Hills），預計19日達到88度的高點，20日將飆升至97，21日會達到92度，22日達到94度，23日達到96度。

氣象預報還指出，羚羊谷的最高氣溫將會接近100度，蘭開斯特21日會達到97度，22日達到96度，23日達到99度。

在內陸和橙縣，19日的最高氣溫會在70多度，但預計本周接下來幾天將在80多度徘徊。

21日是夏季的第一天。由於濕度低且陣風在每小時35至50哩範圍內達到峰值，預計19日晚上在山谷和山區會出現短暫的高危火災天氣。山區和沙漠僅有8%到18%的低濕度將在整個星期內持續。不過預報也顯示，熱帶濕氣可能在22日到達洛杉磯縣，這可能導致山區積雲和白天濕度的短暫提升。

一如往常，在熱浪期間，氣象專家敦促人們多喝水，尋找有空調的空間，並關注高危的親戚和鄰居。「極端高溫將顯著增加高溫相關疾病的可能性，特別是對於那些工作或參加戶外活動的人」。根據國家氣象局的說法，「在任何情況下，都不應將幼兒和寵物留在無人看管的車輛中。在溫暖或炎熱的天氣裡尤其如此，因為汽車內可以在幾分鐘內達到致命的溫度」。