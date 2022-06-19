南加油價近日持續下降 但專家表示沒有那麼快獲緩解

居高不下的油價讓民眾口袋空空。（截至unsplash）

隨著油價 不停的創新高，讓許多駕駛者不僅想問，什麼時候油價才會緩解，專家卻表示「沒有那麼快」，目前加州平均油價為每加侖6.43元。

根據 GasBuddy數據顯示，全美每加侖汽油的均價已超過5元，創下歷史新高，美國汽車協會（American Automobile Association，簡稱AAA）數據則顯示，均價最高的加州，駕駛者要支付每加侖平均6.43元的油錢。

截至18日，洛杉磯縣的汽油價格在過去六天內下跌五次，每加侖平均下降14美分，目前汽油價每加侖6.43美元左右。南加州汽車俱樂部的企業傳播部（Automobile Club of Southern California's corporate communications）經理舒佩（Doug Shupe ）表示，下降原因很有可能是過去一週內的經濟動盪，及消費者因飆漲的汽油價格而對需求略有下滑所導致的。

對此，專家在接受ABC新聞採訪時表示，價格整體飆升歸因於供需的基本經濟原理，在俄烏戰爭開打後導致該地的石油 從市場上撤出，讓全球市場出現原油供應短缺，目前的戰爭更加劇了供應緊縮。目前的供應緊縮是由疫情開始後引起的生產鏈減緩所造成的，然而到目前為止兩年前的放緩並沒有趕上新一輪需求增長。

此外，專家也表示，政府目前的政策無法在短期內有效緩解價格上漲，除了從戰略儲備中額外釋放石油備存或放寬稅收之外，也只能試圖降低成本的一小部分，而這在將來可能會促進長期下跌，並使市場免受未來的干擾。

CFRA 研究公司的能源分析師格利克曼 (Stewart Glickman) 表示，沒有能一夜之間就能解決的方案，但現在所制定的方案將在未來有所作為，並提出幾項潛在政策的解決方案及看法。一，從戰略石油儲備中釋出石油 。二，鼓勵國內石油開採。三，暫收汽油稅。

關於戰略石油儲備中釋出石油一項，美國在3月時曾公開聲明並承諾，在接下來的六個月從其戰略石油儲備 (SPR) 中每天釋放約 100 萬桶石油，來緩解部分供應短缺和平緩的價格上漲。

瑞杰金融公司（Raymond James）的高級能源分析師莫爾查諾夫（ Pavel Molchanov）表示，如果不使用這些庫存，石油價格會更高。但拜登 政府應該三思後再決定儲備石油的釋放，因為這可能會耗盡 7 億桶的庫存，國家不能一口氣使用完所有這些庫存。

在鼓勵石油開採一項，拜登曾致信煉油公司加緊開採速度以增加產量，對此，格利克曼表示，目前國能的產能已經高達 96%，煉油廠不可能在短時間內就能增加產能，並指拜登不懂國內煉油工業運作。

根據美國能源信息署 (Energy Information Administration，簡稱EIA) 的數據顯示，美國煉油廠的產能比疫情前的每日水平低100 萬桶，而且在2020年後有多家煉油廠關閉或轉產，目前今年煉油廠在第二和第三季度的平均投入量為每天1670 萬桶。

EIA 數據顯示，在川普（trump）政府執政期間，美國石油產量一直在增加，直到 2020 年開始出現由流行病引發的急劇下降。在拜登政府上任以後，曾一度限制鑽探許可證及關閉油井管道，但油產量絲毫不遜色於川普執政時期。

專家們表示，總體而言，美國石油產量的增加將有助於在未來五年或十年內降低汽油價格，並保護其行業免受未來供應鏈衝擊的影響。但現在該行業不願積極擴大生產的主要原因，還是因為投資股東們實施的財政紀律，以及可再生能源的持續崛起。