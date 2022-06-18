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遭反亞裔分子襲擊 菲律賓裔社區集會訴求正義

編譯組／綜合報導
Patricia Roque（右）和她的父親（中）週五在洛杉磯縣地方檢察官辦公室範奈斯分局外參加集會，反亞裔襲擊羅克家族的嫌疑人Nicholas Weber仍然逍遙法外。(John Haas)
Patricia Roque（右）和她的父親（中）週五在洛杉磯縣地方檢察官辦公室範奈斯分局外參加集會，反亞裔襲擊羅克家族的嫌疑人Nicholas Weber仍然逍遙法外。(John Haas)

洛杉磯時報報導，菲律賓裔羅克家族（Roque）與社區人士17日在范奈司洛縣地方檢察官辦公室外舉行「抗議反亞裔」遊行集會，日前家族成員Nerissa和Patricia Rouque母女遭遇反亞裔襲擊事件，訴求將嫌犯韋伯（Nicholas Weber）繩之以法，也讓社會提高對反亞裔仇恨犯罪的關注。

這起事件發生於5月13日。據Patricia於17日提供給洛杉磯時報一系列影片中，她與47歲母親Nerissa在當時在北好萊塢勝利大道（Victory Blvd.）上一家麥當勞得來速（drive-through），遭遇駕駛吉普車的白人男子韋伯追尾，一開始認為是肇事逃逸（hit-and-run）。

但男子開車衝出排隊的隊伍，19歲的Patricia拿出手機拍下韋伯駕駛SUV車子型號與車牌。之後韋伯頻叫喊「喔，你太亞洲人了」。

韋伯駕車離開後，沒多久又回來，向他們大聲辱罵，最後變成威脅，「殺了你，我想殺了你」韋伯說。

在提供給洛杉磯時報另一段影片中，韋伯更試圖進入這對母女車內，坐在乘客座位上的Patricia機警地將車門上鎖。

事發後Nerrissa的丈夫，62歲的蓋博（Gabriel Roque）從家裡趕來。

在一段帶有侮蔑字眼的影片中顯示，男子將蓋博推倒在混凝土停車場上。另一段影片中，男子背靠牆，抓住Nerissa的喉嚨，Patricia尖叫，將鏡頭轉向韋伯，要他停下來並報警。

代表羅克家族的律師羅哈斯（Sandy Roxas）說，蓋博因肋骨骨折和左臂瘀傷被送往醫院。

根據法庭紀錄，韋伯被控以毆打造成嚴重人身傷害的重罪和毆打輕罪外，還遭控仇恨犯罪。但他並未出現在8日的傳訊上，一名法官對其開出逮捕令。

在當天集會上，Nerissa說，她和家人感到安全受威脅，「種族主義襲擊事件頻繁，我們希望樹立榜樣。」

Patricia回憶表示，兩年前就讀12年級時，同學們會說，不想去亞洲餐館或與亞裔朋友交往，讓她覺得自己不屬於他們。

菲律賓裔移民中心主席金華（Katie Joaquin）說，公開揭露仇恨反罪並不容易，「我們正提供所有支持，確保案件得到應有關注。」

亞裔 洛杉磯 仇恨犯罪

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