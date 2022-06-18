優優劇團父親節表彰禮 12位好爸爸教子有成

眾多社區人士參加了當天的父親節活動。（記者王若然／攝影）

慶祝父親節，優優劇團（ELITE PERFORMING ARTS GROUP USA）18日在蒙羅維亞市（Monrovia）舉行模範父親表彰活動以及音樂劇電影 「父親節快樂」展映活動，當天有12位優秀父親獲得表彰。

當天展映的「父親節快樂」是劇團在2017年演出的音樂劇，製作成電影分享給大家。當時該音樂劇經過十個月製作完成，演出獲得了熱烈反響。音樂劇講述了父母如何與孩子相處的故事，適合大人小孩一家人觀看，其中的情節部分改編自真實故事，並放映了兩場音樂劇改編的電影。

當天獲得表彰的12位父親均培養了優秀子女，各自成為不同領域的佼佼者。這些模範父親有張勇，他的兒子競選教委，服務社會；廖茂俊，她的女兒是新創公司的CEO。何念丹，他的兒女正直，事業有成。陳志，他的女兒在商界很成功。楊敦平，他的女兒是律師兼劇作家。劉榮文，他的一對優秀兒子孝敬又懂事。吳曦鳴，他有兩位從名校畢業的兒子。此外還有成功企業家蔡成華，他培養了一雙優秀兒女。彭南林的長女獲得兩個牙醫博士學位，兒子獲得名校全額獎學金。薛虎的三個孩子都是名校畢業。張貫京照顧女兒20多年，喚醒植物人女兒。龐博獨自養育一對兒女。

優優劇團團長盛壹莉、劇團創意總監伊凰說，優優劇團將在接下來的一年有新的音樂劇上演，將努力為大家獻上好作品。劇團執行長鄭靜雯介紹說，優優劇團的宗旨之一是培養下一代傳承，「我們有一個兒童學團，有很好的老師教授藝術文化。」

中國駐洛杉磯領事館文化參贊王太鈺到場祝賀。他說，很榮幸來頒獎，希望下一代能向這12位模範父親一樣，孝敬父母，關愛子女，和睦社區，為中美友好作出貢獻。

國會議員趙美心 和聖蓋博 市長丁言愉（Tony Ding）也到場祝賀。趙美心為優優劇團主創人員和12位模範父親頒發了賀狀。趙美心說，「父親節快樂」，很高興為12位優秀父親頒獎，感謝他們為家庭和社區做出的貢獻。