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艾爾蒙地兩警員遭致命襲擊 兇嫌開槍自殺身亡

編譯組／綜合報導
執行公務殉職的艾爾蒙地警員。（El Monte）
執行公務殉職的艾爾蒙地警員。（El Monte）

14日傍晚回應家暴案，艾爾蒙地（El Monte）市警局兩位警員31歲桑塔納（Joseph Anthony Santana）和42歲帕雷德斯（Michael Paredes），不幸遭慣犯弗勞瑞斯（Justin William Flores）殺害。遺屬與社區17日舉行追悼會時，消息人士透露更多事發當時的細節。

當天下午4時30分左右，帕雷德斯和桑塔納與另一名身份不明的警務人員，一起前往艾爾蒙地單層的汽車旅館Siesta Inn。

執法部門消息稱，在帕雷德斯和桑塔納倒地後，弗勞瑞斯子彈用罄，從一名倒地警員身上拿走槍。

弗勞瑞斯隨後跑進停車場，與其他趕來的警員交火。身高約六呎二吋、體重約300磅的弗勞瑞斯中彈倒地時，仍持續向警方開槍。消息人士稱，當警察接近時，弗勞瑞斯開槍自殺當場死亡，驗屍官尚未確認是哪些子彈殺了他。

桑塔納與其訓練教官帕雷德斯被送往南加大醫學中心，因傷勢過重死亡。

17日下午，在艾爾蒙地市警局外舉行的記者會上，全員替兩名殉難者默哀。

帕雷德斯2000年7月宣誓成為一名全職警察，身後留下了妻子與一雙兒女。

桑塔納同樣畢業於艾爾蒙地高中，一年前調至艾爾蒙地警局，之前在聖伯納汀諾縣警局任職，留下妻子、女兒和一對雙胞胎男孩。

他的母親賈西亞（Olga Garcia）痛批洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）政策，是「優先考慮罪犯，而非警察。」

洛杉磯時報稱，弗勞瑞斯最後一次被指控犯罪時，原可能面臨更多刑期，但文件顯示，賈斯康遭受批評的一項政策，導致其減刑出獄。

弗勞瑞斯在2020年被控持有槍枝和甲基笨丙氨的重罪。他於2011年被判入室竊盜罪，入室竊盜是其多次犯下的累犯（strike）罪行，嫌犯應得到更嚴厲的判決。但檢察官霍爾科姆（Larry Holcomb）在一分處置報告中稱，賈斯康上任後，禁止檢察官提起該項罪名，他不得不將該罪名撤銷。

弗勞瑞斯不承認自己是擁有槍枝的重罪犯，被判處兩年緩刑和20天監禁。而消息人士稱，罪犯的女友稱他上週襲擊了自己，但弗勞瑞斯並未被拘留。

艾爾蒙地 警察 檢察官

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