警察殉職同仇敵慨 罷免賈斯康簽名如火如荼

洛杉磯地區罷免檢察長賈斯康（George Gascón）聯署運動風起雲湧，尤其是日前艾爾蒙地兩名警察被一名提前釋放的慣犯槍殺後，群情激憤，支持罷免隊伍迅速壯大，各地簽名如火如荼。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣罷免 地區檢察長賈斯康（George Gascón）聯署運動風起雲湧，支持罷免的民眾在提前達成56萬6857個簽名目標後，再接再厲。尤其是日前艾爾蒙地兩名警察 被一名提前釋放的慣犯槍殺後，群情激憤，支持罷免隊伍迅速壯大，各地簽名如火如荼。

原先有點意興闌珊的聖蓋博 谷華人社區，本周末出現了超乎預期的罷免簽名熱潮，聖蓋博、鑽石吧、哈仙達岡等華洋攤位，前往簽名的人流絡繹不絕。不少民眾表示，之前還認爲事不關己，現在警察都被打死好幾個，老百姓的安全更是在罪犯掌股之中，賈斯康必須早日下台。