洛縣警局求助公眾 尋找失蹤華人Bryan Xu

洛縣警局尋求公眾幫助，尋找失蹤華裔Bryan Xu。（LASD）

洛杉磯 縣警局(LASD)失蹤人員部門正在請求公眾幫助，尋找處於危險中的失踪人員徐布萊恩（Bryan Xu，譯音）。他是一名 22 歲的華裔男性，2022 年 6 月 16 日（星期四）上午 11:00 在天普 市 Emerson Place 的 7500 街區最後一次被人看到。

徐布萊恩身高 5 英尺 09 英寸，體重 150 磅，黑眼睛和長長的黑髮盤在一個曼髻上。布萊恩失蹤前身穿深藍色 T 恤和深色短褲，最後一次被人看到是駕駛他的銀色 2009 年豐田凱美瑞 (CA/8FOB503)，最近可能是在聖佩德羅市 W. 22nd Street 的 900 街區附近。

徐布萊恩患有抑鬱症，家人擔心他的健康，並正在尋求公眾的幫助。鼓勵任何了解此事件信息的人聯繫洛杉磯縣警局失蹤人員部門，電話是323-890-5500。

如果喜歡匿名提供信息，可以撥打800-222-TIPS (8477) 致電犯罪阻止者(Crime Stoppers)，使用智能手機在 Google play 或 App le App Store 下載「P3 Tips」移動應用程序，或使用網站 http://lacrimestoppers.org