洛縣疫情若進入高警戒級別 可能恢復強制口罩令

洛縣新冠傳染狀況，目前在中等警戒與高等警戒中搖擺不定。（unsplash截圖）

洛杉磯縣新冠疫情狀況，目前被疾病防控中心（Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）評估為中等警戒級別，一旦住院率超過每100,000 名居民中有10 人，即超過萬分之一，將進入高等警戒級別，屆時將重新頒布口罩令。

洛縣 公共衛生局局長費若（ Barbara Ferrer）表示，根據目前情況，洛縣極有可能6 月下旬進入高等警戒級別，一旦高等警戒持續兩週以上，口罩令的重新頒布也將隨之而來。但她也表示，除非下周病例大幅下降才有可能維持在中等級別，但真正有影響力的還是要參照住院率為準。

洛縣醫院在過去一週內平均每日新收83人，比一個月前高出90%， 死亡人數則穩定在每日約7人左右。

在6月15日食品藥物管理局（FDA）的兒童疫苗 療效調查中顯示，輝瑞的預防效果達到了80％，莫德納 （Moderna ）只達到40%到 50%的效果，但兩種疫苗都產生了與成人相似的針對omicron變種的抗體水平。

目前兒童疫苗中輝瑞的三針系列疫苗是成人劑量的十分之一，莫德納的兩針疫苗是成人劑量的四分之一。

史丹福兒童健康中心(Stanford Children's Health)的帕特爾（Alok Patel）醫師表示，應該重點關注抗體反應以及這些疫苗在預防嚴重疾病和住院方面的效果。

CDC 顧問小組6月17日（週五）開始審查輝瑞和莫德納的數據，並將其排名，以推薦使用來進行投票，而各州目前已為兒童預訂了 380 萬劑疫苗，以便開放時即可使用。

白宮首席顧問福奇（Anthony Fauci）博士表示，病毒不停的產生變種，我們需要跟上病毒的腳步以便防範未然。目前福奇在快篩後呈現了陽性結果，但他表示在此之前已施打了兩劑加強劑，而且加強劑已大幅減少症狀的產生及併發症的可能性。