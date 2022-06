證嚴法師獲選為「美國國家發明家科學院」發明家院士。(慈濟美國總會提供)

慈濟基金會創辦人證嚴法師獲選為「美國國家發明家科學院」(National Academy of Inventors,簡稱NAI)的發明家院士。該院於6月15日在鳳凰城,為2021年當選的164位院士舉辦第11屆院士認證典禮,慈濟美國總會執行長曾慈慧代表證嚴法師出席,領取該院頒發的院士認證獎牌。

曾慈慧表示,證嚴法師以「慈濟科技大學」(Tzu Chi University of Science and Technology )領導人身分,因慈濟在引領全球草藥醫學 (Herbal Medicine)的研究開發,獲「美國國家發明家科學院」以其「醫學和醫藥、科技相關研發領域的多項成就,產生卓越的貢獻與巨大影響力」而頒發院士認證。證嚴法師所代表的慈濟,也是本屆唯一的佛教科研單位。

「美國國家發明家科學院」的院士認證,為美國授予學術創新科研專家的最高榮譽之一;每位新認證的院士,至少需要三名院士推薦,超過20名評估委員會的院士投票通過。其中有 165 位為大學或研究機構的校長和高層領導;642名美國國家科學院、工程院和醫學院( National Academies of Science, Engineering and Medicine)院士;45名入選國家發明家名人堂(National Inventors Hall of Fame);63名美國國家技術與創新獎章和美國國家科學 獎章獲獎者(U.S. National Medal of Technology and Innovation and U.S. National Medal of Science);和 45 位諾貝爾獎 得主(Nobel Laureates),以及其他獎項和榮譽的得獎人。

截至2021年,該院在全球認證1567名院士,全體院士共擁有超過5萬3000項已授權的美國專利,這些專利已發出1萬3000多項許可技術,並創建3200家公司,提供超過100萬個工作機 會,其營收 超過3兆美元。2021年認證的院士來自全球116 所研究單位,共同擁有超過 4800 項已授權的美國專利。其中有33名美國國家科學院、工程院和醫學院院士、三位諾貝爾獎獲獎者。