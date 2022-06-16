證嚴法師獲選為「美國國家發明家科學院」發明家院士。（慈濟美國總會提供）

慈濟基金會創辦人證嚴法師獲選為「美國國家發明家科學院」（National Academy of Inventors，簡稱NAI）的發明家院士。該院於6月15日在鳳凰城，為2021年當選的164位院士舉辦第11屆院士認證典禮，慈濟美國總會執行長曾慈慧代表證嚴法師出席，領取該院頒發的院士認證獎牌。

曾慈慧表示，證嚴法師以「慈濟科技大學」（Tzu Chi University of Science and Technology ）領導人身分，因慈濟在引領全球草藥醫學 （Herbal Medicine）的研究開發，獲「美國國家發明家科學院」以其「醫學和醫藥、科技相關研發領域的多項成就，產生卓越的貢獻與巨大影響力」而頒發院士認證。證嚴法師所代表的慈濟，也是本屆唯一的佛教科研單位。

「美國國家發明家科學院」的院士認證，為美國授予學術創新科研專家的最高榮譽之一；每位新認證的院士，至少需要三名院士推薦，超過20名評估委員會的院士投票通過。其中有 165 位為大學或研究機構的校長和高層領導；642名美國國家科學院、工程院和醫學院（ National Academies of Science, Engineering and Medicine）院士；45名入選國家發明家名人堂（National Inventors Hall of Fame）；63名美國國家技術與創新獎章和美國國家科學 獎章獲獎者（U.S. National Medal of Technology and Innovation and U.S. National Medal of Science）；和 45 位諾貝爾獎 得主（Nobel Laureates），以及其他獎項和榮譽的得獎人。

截至2021年，該院在全球認證1567名院士，全體院士共擁有超過5萬3000項已授權的美國專利，這些專利已發出1萬3000多項許可技術，並創建3200家公司，提供超過100萬個工作機 會，其營收 超過3兆美元。2021年認證的院士來自全球116 所研究單位，共同擁有超過 4800 項已授權的美國專利。其中有33名美國國家科學院、工程院和醫學院院士、三位諾貝爾獎獲獎者。