總統來洛杉磯開峰會 待命華人司機掛特殊「項鍊」

三軍儀仗隊上車。（鹿強提供）

美國拜登 總統日前來洛杉磯 開美洲峰會大陣仗，安保和防疫級別頂級。華人 巴士公司司機不僅凌晨出車，且脖子上要掛著特殊「項鍊」隨時被監控位置。

影音來源：記者張宏

從6月6日到10日的20國首腦峰會在洛杉磯舉辦，引發洛杉磯多處封路。作為活動使用車輛的華人巴士公司也透露了活動背後的一些小秘密。

華人巴士公司老闆鹿強表示，他們負責接送重要人物如眾議院議長佩洛西的隨從，現場安保相當嚴格。首先活動一周前要完成司機的背景調查，在現場車輛要進行多次檢查，每次都需要十多分鐘，包括車輪檢查、炸彈檢查還有警犬檢查等。

不僅如此，每個司機脖子上還被要求掛着一條像項鍊的東西，不沉且小小的。這實際是一個GPS，因為官方需要隨時監控車子在哪裡，同時每輛車上都會配備一名特勤坐在司機身後，令人壓力山大。不過因為這些巴士都是專門跟著總統車隊走，所以一路警車開道還挺威風的。

鹿強說，現場只要有人將手機拿出來，就有安保過來。有一次一個司機剛拍了幾張照片，就被安保要求全部和徹底刪除，所以沒有任何內部照片流出來。 這幾天活動，都是凌晨三四點就要出車，主辦方支付的價格還不錯，超時也會按照規定付錢。最大方的是之前接送士兵，一天給付1萬元。

現場還從全美調來很多護士和醫生。鹿強說，最初他以為是為了現場發生意外時救急的，結果這些人是要對每天出入會場的人員進行體溫和核酸檢測。這些醫生護士有的住在機場酒店，有的住在洛杉磯市區，每天最早到最晚走，可見主辦方對疫情管制還是挺嚴的。

鹿強也開了一天巴士接送三軍儀仗隊。他說，這些白宮禮賓官和儀仗隊代表的是美國形象，一車都是俊男美女，車子前面掛著特別通行證，一路暢通無阻，也算是特別的體驗。