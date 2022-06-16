熊貓快餐創始人程氏家族向杭亭頓醫院捐贈2500萬

熊貓快餐創始人熊貓快餐創始人程正昌和蔣佩琪夫婦（前），代表程氏家族向杭亭頓醫院捐贈了2500萬元。（杭亭頓醫院）

熊貓快餐創始人程正昌和蔣佩琪夫婦（Andrew and Peggy Cherng）的慈善機構，近日向位於洛杉磯 縣巴沙迪那市的杭亭頓醫院（Huntington Hospital）捐贈2500萬元，以支持加強該醫院的手術 項目。

杭亭頓醫院近日舉辦一場紀念基金會的招待會，宣布將醫院的西樓命名為程氏西樓（Cherng Family West Tower）。據該院新聞稿，程氏家族支持杭亭頓醫院的歷史由來已久。多年來，他們的贈款幫助挽救了本地無數人的生命，從最小的新生兒到最複雜的創傷患者。

杭亭頓醫院總裁兼首席執行官Lori J. Morgan說，「我非常感謝程家對醫院和社區醫療保健的投資 。他們的慷慨捐贈有助於確保杭亭頓作為本地頂級醫院之一的外科護理領軍者的未來，並在未來幾年改變數十萬患者生活」。

程氏家族還通過「Panda Cares Foundation」基金會及其新冠社區護理基金，以協調捐贈個人防護設備 (PPE)，以支持杭亭頓醫院護理人員的健康。

杭亭頓醫院慈善和公共關係高級副總裁Jane Haderlein說，「我們很自豪能夠在院裡展示他們的姓氏，作為他們對當地社區的承諾，以及他們通過慷慨支持提供救生護理的象徵。我們很幸運能將他們視為醫院的終生朋友和倡導者」。

熊貓快餐創始人程正昌與他的主廚父親程明才（Ming-Tsai Cherng），1973年在巴沙迪那市的東Foothill大道3488號開設了第一家熊貓餐廳，