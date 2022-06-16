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聖地牙哥首次出現兩宗猴痘案例 都有出國史

編譯組／綜合報導
聖地牙哥縣15日首次出現猴痘案例。（ABC 10）
聖地牙哥縣15日首次出現猴痘案例。（ABC 10）

猴痘（monkeypox）首次於聖地牙哥縣現蹤。ABC 10電視台報導，衛生官員15日證實，該縣出現兩宗疑似猴痘（monkeypox）案例。聖地牙哥縣衛生服務局（San Diego Health and Human Services Agency）稱，這兩起案例，仍需靜待聯邦疾病防治中心（CDC）核實。

相關單位指出，這兩起案件彼此無關，但兩人近期都曾有國外旅遊史，儘管都出現症狀，但情況良好，且都已與他人隔離中。

衛生服務局官員稱，該縣驗出猴痘病例是「意料之中」。「最近幾周，我們在全球與美國看到愈來愈多猴痘病例，公共衛生部門也為此做好準備。」該縣公共衛生局官員瓦頓（Wilma J. Wooten）說，「整體來說，猴痘目前對普通人風險仍低。」

感染猴痘者可能出現的症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、背痛、淋巴結腫大、發冷、疲累等，而皮疹通常會在發燒後一至五天內出現，「可能從臉部開始，擴散至身體其他部位。」

大多數感染猴痘者多為輕症，無需治療即可於二至四周改善。

官員提醒，發現自己可能出現感染症狀者，最好立即聯繫醫療機構，在醫師判評估前，最好用衣服覆蓋皮疹區，戴上口罩，避免皮膚接觸或與他人密切接觸。

猴痘 聖地牙哥 聯邦疾病防治中心

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