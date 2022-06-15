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「 加州房貸救濟計劃」降低收入門檻 擴大申請資格

洛杉磯訊
「 加州房貸救濟計劃」（California Mortgage Relief Program）宣布大幅擴大申請資格，為更多因疫情而拖欠住房付款的加州房主提供資金援助。（本報記者╱攝影）
「 加州房貸救濟計劃」（California Mortgage Relief Program）宣布大幅擴大申請資格，為更多因疫情而拖欠住房付款的加州房主提供資金援助。（本報記者╱攝影）

加州房貸救濟計劃」（California Mortgage Relief Program）宣布大幅擴大申請資格，為更多因疫情而拖欠住房付款的加州房主提供資金援助。通過最新的變更，此計劃補助範圍不僅放寬收入條件，更將涵蓋在2022年上半年錯過房貸付款的房主及房主逾期未付的房產稅。

「加州房貸救濟計劃」已將申請資格擴大至涵蓋在2022年錯過房貸付款的房主。根據此變更，在2022年6月30日前至少錯過兩次房貸付款，且目前有仍有逾期未付款項的房主，現在可能符合資格獲得高達8萬元的補助。此前，該計劃資格僅涵蓋在2021年12月27日計劃正式推出前有至少錯過兩次付款的房主。

該計劃也調整申請資格的收入門檻。基於住房與城市開發部為該計劃制定的聯邦限制，若房主的家庭收入等於或少於所在縣地區收入中位數（Area Median Income）的150%，則該房主現在符合資格獲得該計劃的援助。這項調整將使更多在疫情期間經歷財務困難的加州房主獲得幫助。申請人可以在 CaMortgageRelief.org 網站上查詢他們所在縣的收入限制。

此外，該計劃先前僅向反向抵押貸款（reverse mortgage）持有人或為有積欠房貸的房主提供產業稅補助。現在，該計劃的產業稅補助項目將擴大涵蓋無房貸的房主，以及沒有逾期房貸的房主。如果房主在2022 年5月31日前至少錯過一次產業稅付款，他們現在可獲得高達兩萬元的補助以支付該逾期款項。

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