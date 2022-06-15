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洛縣華人區2警員處理家暴殉職 嫌犯當場被擊斃

編譯組／綜合報導
警員向殉職的同僚致敬，目送他們從醫院離開至洛縣法醫辦公室。（NBC 4）
警員向殉職的同僚致敬，目送他們從醫院離開至洛縣法醫辦公室。（NBC 4）

NBC 4電視台報導，14日傍晚遭槍擊的兩名洛杉磯縣艾爾蒙地市（El Monte）警局警員，送醫後證實不治。當晚11時左右，艾爾蒙地社區居民和執法人員、死者親友們，一路護送殉職警員，從南加大醫學中心至洛縣法醫辦公室，現場充滿哀悼與不捨。15日上午，許多民眾拿著鮮花前往警局表達哀悼之意。

這起事件發生於華人聚集的聖蓋博谷的艾爾蒙地，該市有不少華裔商家企業，槍案引發華人社區關注。

洛縣消防局發言人表示，14日下午5時10分左右，警局接獲報案，指艾爾蒙地嘉偉大道（Garvey Ave.）2300號街區，嘉偉大道與Central Ave.附近的Siesta Inn發生家庭暴力有人刺殺事件。當警方抵達後，碰見一名隨後被確認為嫌犯的男子，隨即汽車旅館房間內傳出槍聲。

嫌犯隨後從旅館房間逃至停車場，與趕到的警員交火。警方稱，嫌犯被子彈射中當場死亡，現場並發現據信是嫌犯開火的槍枝。

兩名中彈警員被救護車(先前外電報導是直昇機，但洛市府新聞稿更正為救護車）緊急送往南加大醫學中心，因傷勢過重不治。

官員稱，最初報案稱發生刺殺的女子是嫌犯女友，事發後她接受調查，並無受傷。

截至15日上午，警方並未公布嫌犯與兩名殉難警員姓名。當局表示，其中一名警官擁有超過20年警隊經驗，另一名則是22歲，入職不到一年的年輕警員。

市府官員說，這兩人與艾爾蒙地社區有深厚關聯，其中一位在該市長大，就讀當地學校。

艾爾蒙地市府、艾爾蒙地警局與艾爾蒙地警察協會當晚發布聯合聲明稱，「得知兩名警察殉職，無法形容我們的悲痛」，聲明並感謝社區支持。

艾爾蒙地警局臨時局長洛里（Ben Lowry）稱他們是英雄。「兩人很受歡迎，然而今天被一名懦夫殺了，我們非常痛苦。」

當晚11時，南加大醫學中心附近擠滿民眾、親友們，警察排成一列，向運送警員遺體的車輛敬禮，護送他們的遺體從醫院至洛縣法醫辦公室，跟在車輛後面的親友們，傷心欲絕的送走他們心目中的英雄。

許多官員、消防員、急救人員與當地社區，深夜也自發出來參加悼念遊行，向殉難警員表達敬意。

官員告訴NBC 4，洛縣一些其他執法機構會派員前往艾爾蒙地警局，協助執行常規任務，以便讓警局有更多時間處理悲傷的情緒。

民眾前往市警局門前擺放鮮花，悼念殉職警察。（NBC 4）
民眾前往市警局門前擺放鮮花，悼念殉職警察。（NBC 4）
兩名艾爾蒙地市警局警員，14日遭槍擊身亡。（ABC 7）
兩名艾爾蒙地市警局警員，14日遭槍擊身亡。（ABC 7）
相關單位徹夜展開槍案調查。（ABC 7）
相關單位徹夜展開槍案調查。（ABC 7）

艾爾蒙地 南加大 洛縣

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