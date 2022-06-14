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世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

記者張宏／洛杉磯報導
黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）
黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）

黃石公園（Yellowstone National Park）34年來首次全面關閉，華人被害慘了！被華人稱為最期待和規劃最久的美國國家公園的黃石公園，因為強降雨和洪水沖走道路並引發山體滑坡，導致14日公園五個門全部關閉。不少已在路上或者在黃石附近的華人遊客因此傻眼，行程被打亂不知道何去何從。

公園負責人Cam Sholly在13日宣布，由於「極其危險」的情況，至少在15日之前，公園的五個入口都禁止進入。在官方評估損失之前，公園重新開放的時間無法確定，公園北部的環路很可能會關閉很長一段時間。預計洪水水位將上升，因此公園南部的遊客也被疏散。

不少趁著暑期全家來黃石遊玩的華人遊客因此受影響。一家剛剛被迫離開公園的華人表示，進去三天下了三天雨，看著14日天睛剛玩了一個地方，就收到園區發的通知，全園關閉，問了工作人員南門大概17日開放。他們聽說有人住在「Roosevelt Lodge」旅館13日夜裡兩點被迫緊急疏散。

最慘的是那些準備進園的人，華人馬先生說，他們剛下飛機拿了車，才知道黃石公園關了，現在正發愁如何改行程？還有哪裡能打發這麼多天。他們一家人憋了兩年，黃石路線規劃都是提前半年就開始了，畢竟黃石是美國計劃最久，期待最久的一個公園，結果竟然進不去。

還有華人江先生一家本來12日到了黃石西門外住宿，訂了13和14日的園內酒店，結果園區關閉了，酒店也都退款了。興致勃勃的來，卻遇到一盆冷水澆下來，只能望園興嘆。

有華人網友表示，他們非常幸運，13日剛離開公園，當時雨非常大。出來後大提頓國家公園都是冒雨看的，當晚住在Jackson Hole也一直下雨。也有網友也是13日從黃石出來，他們走的西門，在園內時候信號不好，沒想到這麼嚴重。

很多預訂了機票酒店的華人遊客進退兩難，華人Tim李表示，他安排了這麼久的旅程，本來計劃最近去北門住。目前看來北邊小鎮感覺肯定是去不了，定了Vrbo也不能退。也許公園過一個月還是可以進，但是玩的體驗肯定大打折扣，還在猶豫到底要不要去。

華人陳太太表示，他們一家是去年聖誕節就預訂6月底的黃石行程，希望下周能開放一部分，最起碼大棱鏡那一片能開，不然真的令人遺憾，不知道怎麼和孩子說。

有多名華人網友表示取消最近行程，華人Tina表示，看新聞說黃石河的水位有記錄以來最高，沿河的路很多地段沖塌，完全不能通行車輛。但是北邊的路和北門外的大橋，都是黃石公園物資進出的主要通道，所以公園裡面物資很快短缺，只能疏散旅客，只許出不許入。雖然距離她出發還有一個月的時間，但是為了保險起見，她還是取消了機票酒店和車子。

黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）
黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）

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