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聖谷華人維護治安組織與警局合作 招募治安義工、義警

記者啟鉻／羅蘭岡報導

南加聖蓋博谷東區華人維護社區治安組織TACF （Together Against Crime Foundation）正在與洛杉磯縣警局核桃鑽石吧分局合作，協助警方招募治安義工及華人義警，呼籲華人積極參與，打擊犯罪，以保平安。

TACF主席、招募專案負責人許惠欽表示，據他暸解，多年來參加洛縣警局核桃鑽石吧分局，協助維持社區治安的華人並不多。現在社區治安案件增多，不少受害者是華人居民，華人更應該站出來，協助警方維護社區安全，保護社區各族裔居民安全，維護華人良好形象。

他說，警方招募的治安義工，可以穿白色警服，佩戴警徽，開白色警車，輔助警察執行一些沒有危險性的任務，包括協助翻譯，協助警員處理簡單文書工作，在前台接待公眾服務，巡查外出度假居民住宅，巡查公園安全，交通管制指揮，巡邏社區等。

對於義警申請條件要更高一些，而且有體能需要。許惠欽說，現在申請義工及義警的華人有數十人。將於6月15日（週三）午後5時，在核桃鑽石吧分局聽取警方負責人宣導，現場配有中文翻譯。有興趣者可積極參與。

核桃鑽石吧分局地址：21695 Valley Blvd. Walnut, CA 91789，電話：626-913-1715。

華人 鑽石吧 核桃

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