洛市交通攔檢警員遭槍擊 嫌犯持槍躲遊民營 終被捕

涉案槍手Khosroadbadi身高5呎10吋，體重210磅左右，赤褐色頭髮和棕色眼睛。警方在14日一度發出的通緝信中提醒民眾，嫌犯持有武器，很危險。（警方提供）

洛杉磯 市Studio City於13日下午在一起交通攔檢中，涉嫌向加州公路巡警局一名巡警開槍射擊，並導致警員重傷的嫌犯，14日上午仍然在逃。，14日在警方持續十多個小時的大規模搜捕後，嫌犯14日上午落網。

警方表示，33歲的凶嫌Pejhmaun Khosroadbadi開槍並逃離現場後，開車前往范奈斯，將汽車丟棄在一棟公寓之後，躲藏在Gloria大道和Cantlay街交口附近的一個遊民營地中。

不過再躲也躲不過警方的警犬。洛杉磯警察 局霹靂小組的一隻K-9警犬，帶領特種警員一整夜追蹤搜捕，最終發現了混在遊民帳篷中的槍手。警方發現凶嫌時，他身上有不明傷。

該案13日下午發生槍擊 事件後，洛杉磯市警察局出動特警隊和K-9警犬在事發現場附近、范奈斯Haskell大道7400號街區的一幢公寓大樓周圍搜尋嫌疑人。據警方稱，涉案槍手、33歲的Pejhmaun Khosroadbadi，開槍之後躲藏在該地區，警方也因此一度緊急撤離公寓住家。但三個半小時的搜尋沒有結果。到14日臨近中午，嫌犯依然在逃。

根據警方資料，涉案槍手Khosroadbadi身高5呎10吋，體重210磅左右，赤褐色頭髮和棕色眼睛。警方在14日一度發出的通緝信中提醒民眾，嫌犯持有武器，很危險，任何看到他的人都應該馬上撥打9-1-1報警。

本次槍擊事件發生在13日周一晚7點55分左右之前。據洛杉磯市警察局稱，事發地點在Studio City的Laurel Canyon大道4500號街區。

當時加州公路巡警正對一輛白色福特Fusion進行交通攔檢，雙方隨後發生爭執。一名目擊者稱，在爭吵期間，嫌犯突然拿出一把槍，向警員連開數槍，然後很快逃離現場。

警方稱，凶嫌開槍後，開車前往范奈斯Haskell大道上的一棟公寓大樓。警方在該地區搜查一輛與槍擊事件有關，帶有俄勒岡牌照的白色福特Fusion，該車與目擊者所提供的嫌疑人駕駛的汽車匹配，但當時沒有發現嫌犯。

受傷警員則被送往附近的Cedars Sinai醫療中心，情況危急，目前情況仍在進一步惡化當中。