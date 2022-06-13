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為何有些人已出現新冠症狀 檢測結果卻是陰性

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
已接種疫苗者因病毒載量減弱，也會檢測不出陽性。（Unsplash.com）
已接種疫苗者因病毒載量減弱，也會檢測不出陽性。（Unsplash.com）

隨著最近的新冠感染病例激增，加州的疫情數據居高不下，但對於有些人來說，尤其是反復接觸病毒甚至已出現症狀，檢測結果卻是陰性。專家認為，使用方法不正確會導致家庭測試假陰性；同時已接種疫苗者因病毒載量減弱，也會檢測不出陽性。

專家們最近在舊金山加州大學（UCSF）討論會上表示，實驗室 PCR 和家庭抗原測試仍是應對疫情的有效工具，但家庭抗原測試並不十分可靠。專家們探索為什麼會出現假陰性，他們認為檢測新冠病毒蛋白質的抗原檢測，遠不如尋找病毒遺傳物質的 PCR 檢測敏感。

UCSF傳染病專家 George Rutherford 博士表示，對於某些人來說，家庭測試的假陰性可能是因為使用方法不正確。

專家同時指出，已接種疫苗者如果接觸病毒、或已出現新冠症狀時，也可能得到陰性結果。因為疫苗接種會減弱病毒載量，鼻子或上呼吸道中可能沒有足夠的病毒進行家庭檢測，甚至在某些情況下，敏感的 PCR 也檢測不到。對於已接種疫苗者，有些人出現喉嚨痛等新冠初期症狀時，因病毒載量低導致檢測陰性，但幾天後等到有足夠高的病毒載量時，檢測就會呈現陽性。 UCSF傳染病專家 Peter Chin-Hong 博士說，在病毒載量上升前，人們會更早出現症狀。

傳染病專家 Monica Gandhi博士補充說，研究表明，如果人們接種疫苗，病毒載量會迅速下降，這也縮短了他們可能檢測出陽性的時間。

史丹福大學傳染病專家Julie Parsonnet博士指出，對某些人來說，從未檢測出陽性，可能是因為檢測不夠頻繁，或沒有在正確時間進行，或者只是感染時間太短，以至於他們根本不知道已感染病毒。

專家們認為，在大多數情況下，家庭檢測呈陰性意味著人們沒有傳染性，但這不是一個完美的衡量標準，人們可能在檢測呈陰性兩小時後再出現陽性。但無論如何，接種疫苗者肯定比未接種疫苗者傳染性更小。

檢測 疫苗 加州大學

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