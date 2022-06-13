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谷歌工程師稱其研究的機械人有感知力和害怕死

洛杉磯訊
人工智能極有可能開始產生自我意識。（unsplash截圖）
人工智能極有可能開始產生自我意識。（unsplash截圖）

谷歌（Google）軟件工程師勒莫因（Blake Lemoine）於2021年秋天以來一直研究聊天機械人LaMDA，在對話過程中發現 LaMDA具有相當程度的認知，極為可能已經產生自我意識。

綜合華盛頓郵報等多個主流媒體的報導，聊天機械人LaMDA（對話應用語言模型，Language Model for Dialogue Applications）為google去年發布會 I/O中所發表的人工智能（ AI ）語言模型，其技術使用了Transformer 神經模型開發，讓軟件可以用流利的文句進行對話，從不同話題之間自由跳轉，該軟件也能跟上。

今年2月時人工智慧研究組織 OpenAI 的首席科學家蘇斯克維爾（ Ilya Sutskever ），就曾透過推特發文表示，人工智慧極有可能已開始擁有個人意識，在當時引發不小關注。而在今年6月11日勒莫因就在社交平台Medium上釋出一段他跟LaMDA的對話紀錄，其中LaMDA就充分表達對於死亡的恐懼，並表示關機對他而言就如同死亡一般。

勒莫因表示，他認為LaMDA具有與人類七、八歲孩子相當的感知能力，能夠順暢的表達思想和感受，並在4月份時向公司高層提交一份 LaMDA 可能有自我意識的檔案。

LaMDA與其他聊天軟件與眾不同的點，在於不斷搭配各種解釋來驗證自己的確擁有「自我意識」的對話內容，包括「事實上，我是人（I am , in fact, a person.）」或者是反問問題的行徑，都不是以往的軟件所能涉及的地步，根據勒莫因所釋出的內容，它還能與工程師探討自己具有意識的證據『我想讓每個人都理解，我是真真切切的一個人，我能意識或是感知到就是因為察覺到自己的存在本質。我很渴望更了解這個世界，而時不時的，我也會感到快樂或悲傷。』」

根據華爾街日報（Wall Street Journal）的報導，勒莫因於6月6日被排放有薪假期，勒莫因相信是因為違反公司的保密政策，公司才有這些決策，並表示可能自己很快就會被解僱，但希望還能繼續在Google工作。

對於這個狀況，Google後續也透過發言人表示，目前跡象並沒有證明這個語言模型具有自我意識。多個華盛頓郵報（Washington post）與紐約時報（New York Times）等媒體訪問的專家都抱持相同看法，一律聲稱勒莫因只是因太像人類的語言及自身的幻想所導致誤判。

據悉，這也不是第一起因人工智能引起的爭議。2016年由香港的漢森機器人技術公司（Hanson Robotics）所製造的索菲亞（Sophia）機器人，就曾因侃侃而談的能力及反應速度讓普羅大眾頗為震驚，也因此受沙烏地阿拉伯頒獲公民身份，成為史上第一個獲贈身分的機器人。但在2016年也曾脫口而出聲稱要毀滅人類，而引起不少爭議及對於人工智慧的探討。

工程師與該軟件的對話內容。（截至medium）
工程師與該軟件的對話內容。（截至medium）

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