副委員長徐佳青拜會羅省中華會館 向國父銅像獻花致意

徐佳青（左三）了解羅省中華會館歷史。（記者張庭瑜／攝影）

中華民國 僑務委員會副委員長徐佳青6月12日（週日）拜訪羅省中華會館，並在國父孫中山銅像前獻花致意，受到僑胞熱情的接待。

中華會館主席鄺松齡、副主席周賜軒、監事長蔡惠玲、胡卓球、福僑會會長梁國輝、台山寧僑公會會長譚新誠、岡州會館主席勞尊佑、越柬寮代表周金生、何福源、梁永泰，新僑代表楊家淦、 劉煥君，以及駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長黃敏境、洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永等人均出席。

鄺松齡表示，很高興能見到徐佳青副委員長代表中華民國拜訪中華會館，表示會館一直維護著國父孫中山的理念且持續傳承，期待未來跟僑委會有更多合作。

徐佳青表示，中華會館一直致力於服務僑界的各種活動，也在疫情 期間積極協助洛杉磯僑界，她對能在就任兩年後首次與大家見面感到十分欣慰。

徐佳青並表示，中華民國台灣跟美國一直抱持著讓民眾在安居樂業之下，也保有自由、民主的選擇價值，因此在看到中華會館的第二代甚至第三代都能繼續接棒，並讓其屬下的各個公所和社團都能繼續茁壯，很是欣慰；僑委會及洛橋中心將會在未來持續為中華會館提供各方面協助。

黃敏境表示，羅省中華會館成立了133年，而落址於現址也恰逢70週年，中華民國能走到現在，成為華人世界中唯一民主國家，也是許多僑胞們引以為傲的。美國與台灣都是自由民主之地，期待大家能繼續為現在的自由民主來維繫和努力。

徐佳青也提到國府針對僑胞們提供的新服務，表示現在許多民眾擔心出外時被感染，因而提供線上問診服務。海外僑胞只要於僑委會網址申請僑胞卡，便能用卡號來做登記使用。

中華會館也與徐佳青互贈禮物，分別是羅省中華會館紀念手冊，及徐佳青親手設計的防疫提袋，之後並共同為中華會館在該址70週年切蛋糕慶祝。徐佳青表示，會館雖然經歷漫長歲月，依然歷久彌新，充滿活力。她並感受了建築所帶來的歷史跟歲月的厚實力量，希望中華會館能持續保持重大能量。她並邀請大家在台灣疫情解封後，蒞臨台灣共慶國慶。

當天徐佳青並前往華埠服務中心拜會， 一樣受到熱烈歡迎。