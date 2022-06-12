我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「石塊從天砸下 頭部2吋傷口」北加華裔市議員 被襲擊

紐約男子連續2天 在7號線地鐵上隨機拿大刀捅人

洛縣府13日起將於46個公園免費發午餐給18歲以下人士

洛杉磯訊
免費午餐將於6月13日開始派送。（洛縣公園和娛樂部截圖）
免費午餐將於6月13日開始派送。（洛縣公園和娛樂部截圖）

洛杉磯縣政府將於6月13日開始於洛縣各大公園為兒童免費派送營養午餐，活動將持續到8月5日；洛縣官員表示，派送目的在於希望兒童們能在夏日時一樣獲得足夠的營養，並健康發育。

該計劃由洛杉磯縣公園休閒局（Los Angeles County Department of Parks and Recreation ），與聯邦農業部（US Department of Agriculture）、加州教育部（the California Department of Education）、洛杉磯縣縣政委員會（LA County Board of Supervisors ）和洛縣公共衛生局（LA County Board of Supervisors and the county's Department of Public Health）合作推出，旨在幫助減少有肥胖症困擾，或是有困難獲得食物的兒童的比率，並為他們於暑期時能有多個營養健康的餐點選擇。

洛縣公園休閒局局長岡薩雷斯 (Norma Garcia-Gonzalez) 表示，營養不均衡極有可能對兒童健康發育產生重大負面影響，並大幅增加患抑鬱症或是其他心理疾病的可能性。而通過該局的夏日計劃將幫助許多家庭減輕負擔，特別是在頗有經濟壓力的非常時期，我相信我們的計畫將許多孩子將會受惠此案，並藉此獲得足夠的營養。

這項夏日午餐服務計劃將持續供應到 8 月 5 日，參與的公園均在小學、國中或高中的就近區域提供服務，預估將有50%學生受惠。屆時周一至週五的中午12時到下午1時供應午餐，下午 3時至4時供應點心，餐點內容包含蔬菜、水果、堅果和牛奶、奶酪和酸奶等乳製品，但6月20日和7月4日將會暫停午餐供應。

任何18歲以下的人皆有資格獲得營養午餐和點心，詳細午餐派發地點可於洛縣公園休閒局官網查詢：https://parks.lacounty.gov/summerlunch/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

洛縣 洛杉磯 教育部

上一則

南加內陸野火蔓延逾770畝 僅控制約5%

延伸閱讀

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸
洛縣柯汶那兩車正面相撞 6人送醫急救包括3童

洛縣柯汶那兩車正面相撞 6人送醫急救包括3童

洛縣社區學院前院長不抗辯貪污指控 判緩刑兩年和還錢

洛縣社區學院前院長不抗辯貪污指控 判緩刑兩年和還錢
洛縣華人區商場打砸搶 蒙面劫匪得手珠寶瘋狂逃竄

洛縣華人區商場打砸搶 蒙面劫匪得手珠寶瘋狂逃竄
連署差5萬 罷免賈斯康委員會周末14場活動 趕7月6日前達標

連署差5萬 罷免賈斯康委員會周末14場活動 趕7月6日前達標
反槍枝暴力 洛杉磯市千人為生命遊行

反槍枝暴力 洛杉磯市千人為生命遊行

熱門新聞

台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
Five Guys是洛杉磯人心目中第一名的速食店。（Five Guys臉書）

洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡

2022-06-05 21:57
Target清倉大促，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊Target清倉大甩賣 這些商品超划算

2022-06-10 14:48
有一些跡象表明，火熱的美國房地產市場開始放緩。（記者邵敏／攝影）

房產市場降溫 買屋再等數月有更多降價

2022-06-09 16:42
南加州哈岡一男子詐騙亞馬遜網站130多萬。（示意圖，Pexels）

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

2022-06-06 20:47
好市多有會員獨享的購車業務。（好市多）

好市多購車省錢？知情人士一語道破天機

2022-06-06 02:20

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

提鮮神物不只香菇 雞湯放這1物 讓他喝了以為加了糖

提鮮神物不只香菇 雞湯放這1物 讓他喝了以為加了糖
全美平均油價首破5元 夏季恐破6元…這州最便宜

全美平均油價首破5元 夏季恐破6元…這州最便宜