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南加內陸野火蔓延逾770畝 僅控制約5%

記者啟鉻／聖伯納汀諾綜合報導
內陸萊特伍德地區12日午後野火蔓延超過770畝。（消防單位提供）
內陸萊特伍德地區12日午後野火蔓延超過770畝。（消防單位提供）

南加聖伯納汀諾縣屬地萊特伍德（Wrightwood）野火Sheep fire，在12日午後蔓延超過700畝。火場附近居民已經接到強制撤離令，當天高溫及多風天氣，讓火勢迅速蔓延，目前尚未有人員受傷消息。

萊特伍德位於天使國家森林，在11日傍晚約6時36分發生野火，最初燃燒三至五畝，至晚上8時30分，燃燒至約30畝。據消防局稱，火勢當晚控制在35畝，次日晨進一步擴大。在火場撲火有約200名消防員。到了12日午後，天氣炎熱，加上山區風力較強，野火面積迅速擴大到775畝，目前僅控制大約5%。

火場附近的2號公路介於138號公路與Lone Pine路段已經關閉，西北社區包括Wildhorse Canyon地區居民，已經接到強制撤離令。當地紅十字會在Serrano高中設立了避難中心，地址在Phelan的Sheep Creek路9292號。聖伯納汀諾縣消防局表示，隨著氣溫愈來愈高，濕度較低，救火難度會越來越大。

據報導，萊特伍德地區先前曾發生過野火。2020年，野火Bobcat發生，燒毀了蒙羅維亞市區南部與羚羊谷北部之間的數千畝山林。就在11日位於附近Pinion Hills還發生小規模野火，面積五畝，危險到附近幾棟民宅。

近日南加天氣酷熱，野火Sheep fire突發，一旦蔓延，對整個天使國家森林造成威脅。國家氣象局警告，13日當地氣溫略有降低，隨後氣溫還會升高，預計山區氣溫可達華氏85度至100度之間。

天使 南加 高溫

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