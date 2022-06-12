洛市驕傲遊行喜慶回歸 首位同性戀消防局長發聲支持

洛杉磯驕傲遊行（LA Pride Parade）喜慶回歸。（LA Pride Parade推特）

因新冠疫情 （ COVID-19） 中斷兩年的洛杉磯驕傲遊行 （LA Pride Parade），6月12日喜慶回歸，吸引了數以千記的人前往其在好萊塢 遊行的新路線。

遊行於上午 10點30分在好萊塢和Cahuenga 兩條大道交口開始，向好萊塢西邊移動，之後在高地路(Highland Avenue)向南移動，在日落路向東移動，然後回到Cahuenga大道。

遊行結束後，一個叫做驕傲村(Pride Village)的活動在好萊塢大道開放，以贊助商的攤位帳篷、飲料、嘉年華景點、供應商、表演為特色，並有來自加州平等中心（Equality California）的流動診所，提供新冠疫苗和加強針的接種。

阿卜杜勒（Paula Abdul）擔任「偶像大閱官」（Icon Grand Marshal），並有其他著名人物參與，包括「貝蒂」（Ugly Betty）和「黑客」（Hacks）的「名人大閱官」（Celebrity Grand Marshal）印德利卡托（Mark Indelicato）等人。

洛杉磯市消防局第一位公開同性戀身份的局長克勞利（KristinCrowley）在推特上寫道：「我的心是滿滿的。感謝所有到場的洛杉磯人支持 LA Pride 和我們的 LGBTQIA 社區。我們是一體的」。

這項遊行由克里斯托弗街西(Christopher Street West)製作，被描述為全國第二大的驕傲遊行，通常在西好萊塢舉行。遊行於 2020 年被取消，當時本應是第 50 次週年紀念日，但為了預防新冠疫情擴大不得不取消。遊行2021 年再次被取消，當時也是因為對新冠疫情的擔憂。

當天為了遊行，附近街道一度關閉，直到下午4時後才重新開放。