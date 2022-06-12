洛杉磯市年輕人倉庫聚會 驚爆槍案 3死4傷

警方正在調查6月12日週日凌晨在洛杉磯市播佑岡（Boyle Heights）一個倉庫舉行的聚會上發生的槍擊事件，造成至少三人死亡，另外四人被送往醫院。（KTLA5截圖）

警方正在調查6月12日週日凌晨在洛杉磯 市播佑岡（Boyle Heights）一個倉庫舉行的聚會上發生的槍擊 事件，造成至少三人死亡，另外四人被送往醫院。

據洛杉磯市消防局，消防員和護理人員於清晨 12 點 27 分被派往東 14 街 3300 街區，有兩人在現場被宣布死亡。

據洛杉磯市警察 局媒體關係部門報導，警方於凌晨 12 點 29 分接到電話，稱其一名朋友在該地點被槍殺。

洛杉磯警察局探員卡里略(Frank Carrillo)指出，經調查和確認，發現有三人死亡，另外四人被送往醫院。 「有些人情況穩定，有些不是那麼穩定」。

但警方說：尚不清楚現場有多少人參加的數字，但看來是某種聚會或活動在進行。

附近的鄰居們則說他們聽到了槍聲。「這些槍聲把我們吵醒了」，住在距離倉庫兩扇門的卡爾扎達 (Patty Calzada) 說。她通過安全攝像頭看到了騷動。她說，槍擊後逃離大樓的許多年輕人看起來還未成年。 「他們大喊大叫，非常驚恐」。

另一位居民說，他的妻子在聽到兩聲槍響後把他叫醒，總共一連響了十聲，一分鐘後又響了五聲。這名只透露姓名的男子吉爾伯特說，他的妻子告訴他，在街上奔跑的年輕人看起來不超過 16 或 17 歲。

鄰居們說，倉庫裡曾經舉行過一些派對，引起了警方注意。