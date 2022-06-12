洛縣社區學院前院長不抗辯貪污指控 判緩刑兩年和還錢

東區杉磯學院前院長不抗辯貪污指控， 判緩刑兩年和還錢。（示意圖，本報檔案照）

位於洛杉磯 縣蒙特利公園市的東洛杉磯學院（East Los Angeles College）一名前院長，日前在一起刑事案沒有提出抗辯。在該刑事案件中，他被指控向學校收取超過 1500元的旅行費用。律師說，現年 47 歲的德拉塞爾達（Paul De La Cerda）被判處兩年緩刑，並被要求支付 1580元的賠償金，原因是他對員工盜竊重罪提出不抗辯。

德拉塞爾達的律師戴蒙德（David Diamond）表示，辯方將要求將指控從重罪減為輕罪，並在兩年內撤銷。

戴蒙德在一份聲明中說， 德拉塞爾達原來的目標是避免入獄並駁回此案，但這可能需要比他希望的更長的時間（指的是兩年緩刑）。「我們本來可以用同樣的兩年時間來接受審判，但不抗辯避免了昂貴的審判負擔，也避免了同樣結果給他的家人帶來的壓力」。

辯護律師說，他的委託人的工作是「促進這個州的教育，他做得非常出色」，並說他已經提交了報銷收據、「有時他少報了他的自付費用」。

戴蒙德補充道，負責確保數字正確的人當時被要求請長假，而他的客戶德拉塞爾達已盡了最大努力，「任何因疏忽而多付的報銷款項，都將退還給東洛杉磯學院」。

據洛杉磯縣地檢察署辦公室，德拉塞爾達最初於去年 12 月被指控重罪，分別是一項挪用政府資金和一項貪污政府資金，該案涉及 2017 年至 2019 年期間的幾家酒店住宿費。

德拉塞爾達的 LinkedIn 頁面顯示，他於 2013 年至 2021 年 6 月，擔任東洛杉磯學院「教學、學生發展、勞動力和創新/DEI 項目」（instruction, student advancement, workforce & innovation/DEI Programs）的院長。

東洛杉磯學院校長執行助理安哈拉（Kristin Anhala）向城市新聞社（CNS）證實，德拉塞爾達於 2021 年 6 月離開學校。隨後在聖克魯斯縣（Santa Cruz County ）縣屬地Aptos 的 Cabrillo 學院擔任助理總監/教學副總裁。

據 Lookout Santa Cruz 網站報導，在該案爆發後，他最初是休行政假，該學院的理事會隨後投票 支持他「不重新就業 」，他將拿取報酬至 6 月 30 日。