我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩黨參議員就槍管措施達成有限協議 拜登：還不夠

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

洛縣社區學院前院長不抗辯貪污指控 判緩刑兩年和還錢

本報記者╱洛杉磯報導
東區杉磯學院前院長不抗辯貪污指控， 判緩刑兩年和還錢。（示意圖，本報檔案照）
東區杉磯學院前院長不抗辯貪污指控， 判緩刑兩年和還錢。（示意圖，本報檔案照）

位於洛杉磯縣蒙特利公園市的東洛杉磯學院（East Los Angeles College）一名前院長，日前在一起刑事案沒有提出抗辯。在該刑事案件中，他被指控向學校收取超過 1500元的旅行費用。律師說，現年 47 歲的德拉塞爾達（Paul De La Cerda）被判處兩年緩刑，並被要求支付 1580元的賠償金，原因是他對員工盜竊重罪提出不抗辯。

德拉塞爾達的律師戴蒙德（David Diamond）表示，辯方將要求將指控從重罪減為輕罪，並在兩年內撤銷。

戴蒙德在一份聲明中說， 德拉塞爾達原來的目標是避免入獄並駁回此案，但這可能需要比他希望的更長的時間（指的是兩年緩刑）。「我們本來可以用同樣的兩年時間來接受審判，但不抗辯避免了昂貴的審判負擔，也避免了同樣結果給他的家人帶來的壓力」。

辯護律師說，他的委託人的工作是「促進這個州的教育，他做得非常出色」，並說他已經提交了報銷收據、「有時他少報了他的自付費用」。

戴蒙德補充道，負責確保數字正確的人當時被要求請長假，而他的客戶德拉塞爾達已盡了最大努力，「任何因疏忽而多付的報銷款項，都將退還給東洛杉磯學院」。

據洛杉磯縣地檢察署辦公室，德拉塞爾達最初於去年 12 月被指控重罪，分別是一項挪用政府資金和一項貪污政府資金，該案涉及 2017 年至 2019 年期間的幾家酒店住宿費。

德拉塞爾達的 LinkedIn 頁面顯示，他於 2013 年至 2021 年 6 月，擔任東洛杉磯學院「教學、學生發展、勞動力和創新/DEI 項目」（instruction, student advancement, workforce & innovation/DEI Programs）的院長。

東洛杉磯學院校長執行助理安哈拉（Kristin Anhala）向城市新聞社（CNS）證實，德拉塞爾達於 2021 年 6 月離開學校。隨後在聖克魯斯縣（Santa Cruz County ）縣屬地Aptos 的 Cabrillo 學院擔任助理總監/教學副總裁。

據 Lookout Santa Cruz 網站報導，在該案爆發後，他最初是休行政假，該學院的理事會隨後投票支持他「不重新就業」，他將拿取報酬至 6 月 30 日。

洛杉磯 就業 投票

上一則

洛縣華人區商場打砸搶 蒙面劫匪得手珠寶瘋狂逃竄

延伸閱讀

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸

53歲華裔媽 從英語零基礎變成學霸
洛縣華人區商場打砸搶 蒙面劫匪得手珠寶瘋狂逃竄

洛縣華人區商場打砸搶 蒙面劫匪得手珠寶瘋狂逃竄
連署差5萬 罷免賈斯康委員會周末14場活動 趕7月6日前達標

連署差5萬 罷免賈斯康委員會周末14場活動 趕7月6日前達標
反槍枝暴力 洛杉磯市千人為生命遊行

反槍枝暴力 洛杉磯市千人為生命遊行
僑委會副委員長徐佳青訪洛：僑胞7月返台 隔離逐步放寛

僑委會副委員長徐佳青訪洛：僑胞7月返台 隔離逐步放寛
蘇麗絲壓倒性連任 華人扮演要角

蘇麗絲壓倒性連任 華人扮演要角

熱門新聞

台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
Five Guys是洛杉磯人心目中第一名的速食店。（Five Guys臉書）

洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡

2022-06-05 21:57
Target清倉大促，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊Target清倉大甩賣 這些商品超划算

2022-06-10 14:48
有一些跡象表明，火熱的美國房地產市場開始放緩。（記者邵敏／攝影）

房產市場降溫 買屋再等數月有更多降價

2022-06-09 16:42
南加州哈岡一男子詐騙亞馬遜網站130多萬。（示意圖，Pexels）

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

2022-06-06 20:47
好市多有會員獨享的購車業務。（好市多）

好市多購車省錢？知情人士一語道破天機

2022-06-06 02:20

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
河北唐山成黑道家鄉 「打人事件」改由他地警局偵辦

河北唐山成黑道家鄉 「打人事件」改由他地警局偵辦
唐山惡男毆女案 成龍氣到一夜沒睡

唐山惡男毆女案 成龍氣到一夜沒睡
拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題