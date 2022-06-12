洛縣華人區商場打砸搶 蒙面劫匪得手珠寶瘋狂逃竄

洛杉磯縣工業市一家購物中心的珠寶店，6 月 11 日被搶近3萬的商品。（目擊者視頻截圖）

洛杉磯 縣華資企業聚集的城市工業市（City of Industry）的一家購物中心，6 月 11 日（周六）發生一起搶劫案件。據悉，珠寶店裡價值近3萬的商品被劫，四名蒙面劫匪得手後瘋狂逃離商場，目擊者拍下了這一幕。

影音來源：目擊者／記者邵敏後製

根據洛杉磯縣警局（LASD）的消息，這起搶劫案發生在11日下午 4 時 15 分左右，具體地址位於南阿蘇薩大道（South Azusa Avenue） 1600 號街區的朋地岡（Puente Hills） 商場。這個商場附近的縣屬地、哈仙達岡（Hacienda Heights）和羅蘭岡（Rowland Heights）都有很多華人 居住，被搶劫的商場也是華人愛逛的地方。不過近年受到疫情影響，一些大型主流百貨公司比如Macy's 等，因經營不易已經搬離，人氣已經大不如從前。

洛杉磯縣警局（LASD）警官 Magdaleno 表示，案發時，四名身穿黑衣的劫匪進入丹尼爾珠寶店（Daniel’s Jewelers），他們用錘子砸碎玻璃展示櫃，拿走數量不詳的珠寶，得手後迅速逃離現場。

商場的顧客在劫匪逃跑時拍下這一幕，並發布到推特（Twitter）上。從畫面中可以看到，四名身穿黑衣的劫匪，在商場內瘋狂衝刺，手裡還拿著贓物，讓現場很多購物者駐足觀望。

洛杉磯縣工業市四名蒙面劫匪得手後瘋狂逃離商場。（目擊者視頻截圖）

另據abc7的消息，這群劫匪在現場搶劫了估計價值 2萬5000 至 3萬元的珠寶，目前仍然逍遙法外。